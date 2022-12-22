جود بيلينغهام يختار الانتقال لريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «آس» الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، إن اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام اختار النادي «الملكي» كوجهة محتملة له في حال قرر ترك ناديه الحالي بروسيا دورتموند.

ونشرت الصحيفة الإسبانية على موقعها خبر رغبة الدولي الإنجليزي في حمل قميص ريال مدريد، وتفضيله على أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، التي تقود سباقًا لضمه في الصيف.

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واعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي ساوث غيت على بيلينغهام في جميع مباريات إنجلترا بكأس العالم، على الرغم من صغر سنه (19 سنة)، ما يؤكد على جودته الفنية، قبل أن تودع إنجلترا البطولة على يد فرنسا في ربع النهائي.