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جود بيلينغهام يختار الانتقال لريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 03:35 مساء
جود بيلينغهام يختار الانتقال لريال مدريد
اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام من الصور الرسمية لمنتخب إنجلترا لكأس العالم، 15 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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قالت جريدة «آس» الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، إن اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام اختار النادي «الملكي» كوجهة محتملة له في حال قرر ترك ناديه الحالي بروسيا دورتموند.

ونشرت الصحيفة الإسبانية على موقعها خبر رغبة الدولي الإنجليزي في حمل قميص ريال مدريد، وتفضيله على أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، التي تقود سباقًا لضمه في الصيف.

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واعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي ساوث غيت على بيلينغهام في جميع مباريات إنجلترا بكأس العالم، على الرغم من صغر سنه (19 سنة)، ما يؤكد على جودته الفنية، قبل أن تودع إنجلترا البطولة على يد فرنسا في ربع النهائي.

مبلغ كبير للتعاقد
وحدد ريال مدريد مبلغ 120 مليون يورو للتوقيع مع الشاب الإنجليزي من ناديه الألماني بروسيا دورتموند، بعد أن وضعه «الميرنغي» كأولوية له في السوق الصيفية.

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