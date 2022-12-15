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ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 06:02 مساء
ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»
صفقة ريال مدريد الجديدة اللاعب البرازيلي هيندريك موريرا بقميص فريقه الحالي بالميراس البرازيلي. (أرشيفية:الإنترنت)
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توقيعه مع الجوهرة البرازيلية الشابة هيندريك موريرا، لاعب نادي بالميراس، بعقد يمتد حتى 2027، مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات أخرى.

وأشعل صاحب الـ16 عامًا، صراعًا بين عملاقي إسبانيا الريال وبرشلونة، في محاولة الظفر بخدماته، لكن «الميرينغي» استطاع التغلب على برشلونة وحصل على توقيع هيندريك، وذلك وفق ما أعلنت عنه صفحة ريال مدريد الرسمية على تويتر.

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وأظهرت تقارير عديدة اهتمام عملاقي إسبانيا بالموهبة الشابة، التي نجح ريال مدريد في خطفها بصفقة كلفت «الملكي» 72 مليون يورو، حيث سيحصل بالميراس على 60 مليون يورو إضافة إلى 12 مليون كمتغيرات بناء على أداء اللاعب، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

الانتقال يكتمل في 2024
وسيكمل الموهوب موريرا انتقاله لنادي الريال عندما يكمل عامه الـ18، في صيف 2024، وذلك حسب قوانين الاتحاد الأوروبي، والتي تمنع اغتراب الأطفال عن أسرهم.

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