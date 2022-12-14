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كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 08:43 مساء
كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد
البرتغالي كريستيانو رونالدو من مقر تدريبات نادي ريال مدريد الإسباني، 14 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مركز تدريبات ريال مدريد « فالديبيباس»، حيث يسعى للمحافظة على لياقته البدنية، أثناء بحثه عن ناد للالتحاق به بعد أن فسخ النجم البرتغالي تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وتأتي العودة بعد أربعة أيام على توديعه المونديال، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي، في ربع نهائي كأس العالم 2022، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ريليفو» الإسبانية عبر موقعها.

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ويرجع كريستيانو إلى منزله الذي قضى فيه تسع سنوات، بعد سماح النادي له، لكنه يتدرب منفردًا، على ملعب آخر، إذ لا يشارك الحصة التدريبية مع لاعبي ريال مدريد، والتي يقودها الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الشائعات تطارد مستقبل رونالدو
وشهدت الأسابيع الماضية عديد التكهنات حول مستقبل قائد البرتغال، والتي لاحقته في منافسات كأس العالم، ما دفع رونالدو للرد في المؤتمر الصحفي عن الشائعات، وكذلك وجه رسالة على صفحته في موقع إنستجرام.

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