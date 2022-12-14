كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مركز تدريبات ريال مدريد « فالديبيباس»، حيث يسعى للمحافظة على لياقته البدنية، أثناء بحثه عن ناد للالتحاق به بعد أن فسخ النجم البرتغالي تعاقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وتأتي العودة بعد أربعة أيام على توديعه المونديال، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي، في ربع نهائي كأس العالم 2022، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ريليفو» الإسبانية عبر موقعها.

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ويرجع كريستيانو إلى منزله الذي قضى فيه تسع سنوات، بعد سماح النادي له، لكنه يتدرب منفردًا، على ملعب آخر، إذ لا يشارك الحصة التدريبية مع لاعبي ريال مدريد، والتي يقودها الإيطالي كارلو أنشيلوتي.