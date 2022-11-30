كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط

غاب المهاجم البرتغالي كرستيانو رونالدو عن تدريبات المنتخب، واكتفى بجلسة في صالة الألعاب، بينما لا يعاني أي إصابة، إذ يشعر اللاعب ببعض الإرهاق.

ويجهز «برازيل أوروبا» لمواجهة «الشمشون الكوري» الجمعة المقبلة، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من المونديال، في آخر جولة في دور المجموعات.

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وغاب أيضًا الظهير الأيسر لمنتخب البرتغال نونو مينديز بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب أوروغواي في الجولة الثانية، فيما لم يعلن بعد مدة غيابه.

نونو مينديش يغيب كذلك

وكان الظهير الأيسر مينديز قد خرج مصابا من مباراة الفريق التي فاز فيها المنتخب البرتغالي على 2 - صفر أمس الأول، ولم يتأكد بعد قدرته على اللحاق بالمواجهة المقبلة.