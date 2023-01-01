مدرب النصر: سعيد بصفقة كرستيانو وأنتظر وصوله

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى مدرب نادي النصر السعودي رودي جارسيا سعادته البالغة بتعاقد ناديه مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر لمدة سنتين ونصف السنة، في انتقالات يناير الحالية.

وقال جارسيا في مؤتمر صحفي عقب لقاء الخليج في الدوري السعودي أمس السبت: «سعداء جدًا بالتعاقد مع كرستيانو، إنها صفقة قوية، ونحن ننتظر انضمامه إلينا، ليتمكن من المشاركة، وتقديم المساعدة لنا»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «الرياضية» السعودية.

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وأكمل رودي: «واجهنا خصمًا قويًا، لكننا استطعنا حسم اللقاء لصالحنا، وسعداء بالفوز، لقد حققنا المهم، وظفرنا بنقاط المباراة الثلاث، وهذا هو الهدف».