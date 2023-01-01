مدرب النصر: سعيد بصفقة كرستيانو وأنتظر وصوله...

أبدى مدرب نادي النصر السعودي رودي جارسيا سعادته البالغة بتعاقد ناديه مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر لمدة سنتين ونصف السنة، في انتقالات يناير الحالية.
وقال جارسيا في مؤتمر صحفي عقب لقاء الخليج في الدوري السعودي أمس السبت: «سعداء جدًا بالتعاقد مع كرستيانو، إنها صفقة قوية، ونحن ننتظر انضمامه إلينا، ليتمكن من المشاركة، وتقديم المساعدة لنا»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «الرياضية» السعودية.
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وأكمل رودي: «واجهنا خصمًا قويًا، لكننا استطعنا حسم اللقاء لصالحنا، وسعداء بالفوز، لقد حققنا المهم، وظفرنا بنقاط المباراة الثلاث، وهذا هو الهدف».
استقبال كبير لرونالدو
ومن المنتظر أن يصل النجم كرستيانو رونالدو إلى الرياض اليوم الأحد، على أن يقام حفل ترحيب كبير، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك حسب ما أعنلته قناة «ssc» السعودية.
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