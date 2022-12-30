النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد نادي النصر السعودي مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة.

وأكد حسابا صحيفة «الرياضية» وقناة «العربية» على موقع «تويتر» إتمام رئيس نادي النصر مسلي آل معمر التعاقد مع النجم البرتغالي الذي فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

«ماركا»: عرض وحيد أمام رونالدو

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، الأسبوع الماضي، أن عرض نادي النصر السعودي هو الوحيد على طاولة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانتقال إليه في يناير المقبل.

وتحدثت الجريدة عن تواجد اللاعب البرتغالي في مدينة دبي، في انتظار حسم قراره بالانتقال إلى النادي السعودي.

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وفسخ رونالدو عقده مع ناديه مانشستر يونايتد في 22 من نوفمبر الماضي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة إينتراخت فرانكفورت فيليب هولتسر، في تصريحات لـ«ريكورد» أن كريستيانو رونالدو عُرض على النادي الألماني قبل بضعة أشهر، مضيفًا: «حتى نحن تم عرضه علينا، شعوري أنه تم عرضه على جميع الأندية التي تلعب في دوري الأبطال».

لحظات صعبة للدون رونالدو

ولا يعيش النجم البرتغالي أفضل أيامه وهو الذي توج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، بينما عاش لحظات صعبة مع منتخب البرتغال خلال كأس العالم الأخيرة في قطر، إذ سجل هدفًا واحدًا ولم يشركه المدرب سانتوس أساسيًا في لقائي دور الـ 16 ودور الثمانية.

وودع المنتخب البرتغالي المونديال بالهزيمة أمام المغرب في دور الثمانية بهدف دون مقابل، فيما سيكون رونالدو مكلفًا بقيادة هجوم النصر للحصول على الدوري السعودي الغائب عن الفريق منذ 4 مواسم.

ويعود آخر تتويج للنصر ببطولة الدوري السعودي إلى موسم 2018 - 2019، بينما تصدر الفريق بطولة الدوري المحلي للموسم الجاري بعد مرور 10 جولات منها، إثر تعادله بهدفين أمام غريمه الهلال في لقاء الديربي بينهما الإثنين الماضي.