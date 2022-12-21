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النصر السعودي الوجهة الأقرب لكريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 08:26 مساء
النصر السعودي الوجهة الأقرب لكريستيانو
النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو على دكة البدلاء في مباراة البرتغال وسويسرا بكأس العالم، 6 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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أكدت جريدة «ماركا» الإسبانية أن عرض نادي النصر السعودي هو الوحيد على طاولة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانتقال إليه في يناير القادم.

ولم تتحدد بعد وجهة كريستيانو رونالدو، الذي يبقى بلا ناد بعد فسخ عقده مع ناديه مانشستر يونايتد في 22 من نوفمبر الماضي، وذلك وفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية.

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وكشف الرئيس التنفيذي لشركة إينتراخت فرانكفورت فيليب هولتسر، في تصريحات لـ«ريكورد» أن كريستيانو رونالدو عُرض على النادي الألماني قبل بضعة أشهر، مضيفًا: «حتى نحن تم عرضه علينا، شعوري أنه تم عرضه على جميع الأندية التي تلعب في دوري الأبطال».

عرض خيالي لرونالدو
وقدم نادي النصر السعودي عرضًا بقيمة 500 مليون يورو يمتد لموسمين ونصف، في انتظار موافقة رونالدو عليه، حيث أكدت جريدة «ماركا» الإسبانية تواجد اللاعب البرتغالي في مدينة دبي، في انتظار حسم قراره بالانتقال إلى النادي السعودي.

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