النصر السعودي الوجهة الأقرب لكريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جريدة «ماركا» الإسبانية أن عرض نادي النصر السعودي هو الوحيد على طاولة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانتقال إليه في يناير القادم.

ولم تتحدد بعد وجهة كريستيانو رونالدو، الذي يبقى بلا ناد بعد فسخ عقده مع ناديه مانشستر يونايتد في 22 من نوفمبر الماضي، وذلك وفق صحيفة «ريكورد» البرتغالية.

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وكشف الرئيس التنفيذي لشركة إينتراخت فرانكفورت فيليب هولتسر، في تصريحات لـ«ريكورد» أن كريستيانو رونالدو عُرض على النادي الألماني قبل بضعة أشهر، مضيفًا: «حتى نحن تم عرضه علينا، شعوري أنه تم عرضه على جميع الأندية التي تلعب في دوري الأبطال».