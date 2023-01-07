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رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع أندري سانتوس قادما من فاسكو دا غاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 06:31 مساء
رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع أندري سانتوس قادما من فاسكو دا غاما
المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا، لاعب خط الوسط البرازيلي أندري سانتوس، مقر تدريبات نادي تشيلسي بلندن، 7 يناير 2023. (الإنترنت)
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كشف تشيلسي الإنجليزي النقاب عن توقيعه الجديد في انتقالات يناير الحالية، إذ أعلن اليوم السبت إتمام تعاقده مع لاعب خط وسط فاسكو دا غاما البرازيلي أندري سانتوس، في صفقة كلفت «البلوز» 12.5 مليون يورو.

وقال سانتوس البالغ من العمر 18 عامًا، عقب إمضائه العقد: «إنها فرصة كبيرة جدًا بالنسبة لي، هذا ناد كبير يلعب في منافسات كبيرة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز لذا أنا متحمس للغاية، أنا سعيد جدا لوجودي هنا».

التوقيع مع مهاجم إيفواري
كما أعلن تشيلسي اليوم أيضًا توقيعه الآخر، إذ قدم لاعبه الجديد المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا قادما من نادي مولدي النرويجي بعقد يمتد حتى 2029، مع خيار إضافة عام آخر.

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وقال فوفانا، في تصريح للموقع الرسمي لناديه الجديد تشيلسي: «أنا هنا، لقد وصلت بشكل جيد وأنا سعيد للغاية بالتوقيع لتشيلسي، نادي أحلامي، سأراك قريبا في الملعب».

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