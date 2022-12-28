أتليتيكو يعرقل انتقال فيليكس لمانشستر

القاهرة - بوابة الوسط

قد تعرقل الشروط التعجيزية لنادي أتليتيكو مدريد الإسباني، انتقال مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم، بعد فسخ التعاقد مع البرتغالي كرستيانو رونالدو، بعد المقابلة الشهيرة التي تحدث فيها اللاعب عن النادي ومدربه، والتي أغضبت إدارة مانشستر، وذلك وفق ما نشرته جريدة «ذا تايمز» الإنجليزية.

وأتت شروط أتليتيكو لتعرقل الصفقة، إذ طالب النادي مانشستر بدفع ثمانية ملايين جنيه إسترليني مقابل إعارة فيليكس حتى الصيف المقبل، إضافة لتحمل «الشياطين الحمر» لراتب اللاعب، كما رفض الأتليتيكو وضع بند أحقية الشراء في عقد اللاعب.

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وأراد اليونايتد التعاقد مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو، إلا أن نادي ليفربول سبقه وتعاقد معه، ليعلق مدرب مانشستر على الأمر قائلًا: «نسعى للتعاقد مع مهاجم، لن أتحدث عن ناد أو لاعب آخر، نحن ننافس في جميع البطولات ونرغب في تعزيز تشكيلتنا، نحن متواجدون في السوق، لكن يجب أن يتلاءم اللاعب مع طموحاتنا وقدراتنا المالية».

مهاجمون مرشحون للانتقال لليونايتد

ورشحت شبكة «90MIN» في تقريرها عدة مهاجمين للنادي الإنجليزي، يمكنهم تلبية رغبات المدرب الهولندي، وشملت القائمة خمسة لاعبين من ضمنهم البرتغالي جواو فيليكس.

وتصدر مهاجم يوفينتوس الإيطالي دوسان فلاهوفيتش القائمة، إلى جانب كل من مهاجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي، ومهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد، ومهاجم فولهام الإنجليزي ألكسندر متروفيتش.