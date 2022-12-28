بايرن ومانشستر في سباق لضم الحارس سومر

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات الحارس السويسري يان سومر، لتعزيز مركز حراسة المرمى في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث بايرن عن حارس يعوض حارسه الألماني مانويل نوير والذي تعرض لإصابة بكسر في قدمه بعد منافسات كأس العالم، إذ كان يتزحلق على الجليد، وذلك وفق ما نشرته جريدة «بيلد» الألمانية.

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بينما يسعى مانشستر هو الآخر لإيجاد بديل بمستوى جيد لحارسه الإسباني دي خيا، خاصة أن النادي يتنافس في عدة بطولات، تحسبًا لتعرض دي خيا للإصابة أو الإرهاق.

خمسة ملايين تبدو كافية

ولن يفرط نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في حارسه بالانتقالات المقبلة، إلا أن «بيلد» تصر على أن النادي سيطلق صراحه في حال وصول عرض بقيمة 5 ملايين يورو، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي يونيو المقبل.

وأكدت الجريدة الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ بدأت بالفعل التفاوض من أجل التعاقد مع الحارس، إذ صرح المدير الرياضي للفريق صالح حميديتش، عن رغبة النادي في تعويض الحارس نوير الذي سيغيب لفترة طويلة.