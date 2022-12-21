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المدير الرياضي لبايرن: سنتعاقد مع ثلاثة لاعبين لتعويض غياب المصابين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 09:07 مساء
المدير الرياضي لبايرن: سنتعاقد مع ثلاثة لاعبين لتعويض غياب المصابين
المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني حسن صالح حميديتش. (أرشيفية:الإنترنت)
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أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني حسن صالح حميديتش سعي «البافاري» لإيجاد حارس بديل للدولي الألماني مانويل نوير بعد تعرضه لكسر في ساقه، سيغيب على إثره لنهاية الموسم، كما يبحث النادي أيضًا عن تعويض غياب المصابين ماني وهيرنانديز.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ: «نسعى لإيجاد بديل مميز على المستوى القصير، بعدها سنقرر في الصيف ما سيحدث، المهم أن نجد أفضل بديل»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

ويملك النادي «البافاري» الحارس سفين أورليتش، لكن حسن صالح أكد أنه يراجع جميع الخيارات المتاحة، كما أنه ينظر في عودة الحارس ألكسندر نوبل، الذي يلعب لموناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

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وأكد حميديتش أنه يبحث خيار عودة نوبل بشكل جدي، لكنه لا يعلم ما إذا كان ناديه موناكو سيسمح بقطع إعارته أم لا، وأضاف: «بالطبع سيكون نوبل الحل الأبرز، ولكن موناكو سيكون لديه الكلمة الأخيرة في تقرير عودته لبايرن من عدمها».

وتعاقد بايرن ميونخ مع الحارس نوبل في 2020، قبل أن يرسله في إعارة إلى موناكو الفرنسي ليلعب بشكل أساسي، إذ شارك مع النادي «البافاري» في ثلاث مباريات فقط.

مهاجم وظهير بالإضافة للحارس
وأشار المدير الرياضي لبايرن أن ملف الحارس ليس فقط الملف المطروح للنقاش، إذ يسعى النادي في فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غيابات اللاعبين المصابين لفترات طويلة، وهم المهاجم السنغالي ساديو ماني، وكذلك الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز، واللذان ستبعدهما الإصابة لنهاية الموسم.

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