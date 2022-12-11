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بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 06:04 مساء
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
لاعب المنتخب المغربي وبايرن ميونخ الألماني نصير مزرواي. (أرشيفية:الإنترنت)
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بات فريق بايرن ميونخ الألماني الأكثر تمثيلًا في نصف نهائي كأس العالم 2022، بمشاركة ستة لاعبين مع ثلاثة منتخبات من ضمن الأربعة المتأهلة.

إذ يشارك الظهير الأيمن نصير مزراوي مع منتخب المغرب، فيما يشارك لاعب واحد مع المنتخب الكرواتي وهو جوسيب ستانيشيتش.

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فيما يلعب ضمن المنتخب الفرنسي كل من كينجسلي كومان، وبنيامين بافارد، ودايوت أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز الذي تعرض لإصابة رفقة منتخب بلاده في أول مباراة بدور المجموعات أمام أستراليا والتي منعته من المشاركة في باقي المباريات.

الأكثر تمثيلًا في المونديال
ومع انطلاق البطولة، احتل الفريق البافاري المركز الثاني ضمن الأندية الأكثر تمثيلًا بلاعبيها في المونديال بـ16 لاعبًا، فيما احتل نادي برشلونة الإسباني الصدارة بـ17 لاعبًا، بعد استدعاء المدرب لويس إنريكي للظهير الأيسر للبلوغرانا أليخاندرو بالدي.

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