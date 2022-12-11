بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

بات فريق بايرن ميونخ الألماني الأكثر تمثيلًا في نصف نهائي كأس العالم 2022، بمشاركة ستة لاعبين مع ثلاثة منتخبات من ضمن الأربعة المتأهلة.

إذ يشارك الظهير الأيمن نصير مزراوي مع منتخب المغرب، فيما يشارك لاعب واحد مع المنتخب الكرواتي وهو جوسيب ستانيشيتش.

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فيما يلعب ضمن المنتخب الفرنسي كل من كينجسلي كومان، وبنيامين بافارد، ودايوت أوباميكانو ولوكاس هيرنانديز الذي تعرض لإصابة رفقة منتخب بلاده في أول مباراة بدور المجموعات أمام أستراليا والتي منعته من المشاركة في باقي المباريات.