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بإقصاء الإنجليز.. فرنسا تتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي المونديال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 10:55 مساء
بإقصاء الإنجليز.. فرنسا تتأهل لمواجهة المغرب في نصف نهائي المونديال (صور)
من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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حقق المنتخب الفرنسي الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على نظيره الإنجليزي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب البيت، في إطار ربع نهائي كأس العالم 2022، ليتأهل المنتخب الفرنسي لمواجهة المنتخب المغربي في نصف نهائي البطولة.

ودخل المنتخب الإنجليزي الشوط الأول في محاولة أخذ الأسبقية على المنتخب الفرنسي، لكن الهدف جاء في عكس الاتجاه، إذ مني مرمى الحارس جوردان بيكفورد بهدف فرنسي أول، بتسديدة قوية من اللاعب أوريلين تشواميني في الدقيقة 17.

حاول الإنجليز استدراك الموقف والعودة في النتيجة عن طريق المهاجم هاري كين مرة، والجناح فيل فودين مرتين، لكن الدفاع الفرنسي كان بالمرصاد مع حارسه هوغو لوريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الديوك».

في الشوط الثاني عاد «الأسود الثلاثة» في المحاولة لهز الشباك، فأراد تشواميني تسجيل اسمه مرة أخرى، ولكن هذه المرة بعرقلة المهاجم الإنجليزي ساكا في منطقة الجزاء، ليحصل على ركلة جزاء، سجلها هاري كين في شباك صديقة لوريس في الدقيقة 54.

بعدها بدقيقة كاد المنتخب الفرنسي أن يسجل هدف التقدم من جديد بقدم أدريان رابيو، لكن الحارس الإنجليزي بيكفورد يبعد الخطر.

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واستمرت المباراة بهجمة هنا وهجمة هناك، حتى سجل أوليفيه جيرو هدف التقدم لفرنسا بعد محاولتين، أنقذ بيكفورد الأولى ببراعة شديدة، قبل أن يسكن جيرو الثانية برأسية متقنة، شاهدها بيكفورد تمر إلى شباكه في الدقيقة 78.

واحتسب الحكم البرازيلي ركلة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي بعد العودة للفار، لكن كين لم يكن عند الموعد هذه المرة، وسدد كرته عالية بعيدًا عن المرمى الفرنسي في الدقيقة 81.

وأنهى الحكم المباراة بفوز فرنسا بعد احتساب ثمانية دقائق وقت بدل من ضائع، لتقابل «الديوك» منتخب «أسود الأطلس» في نصف نهائي كأس العالم 2022.

أصغر إنجليزي في دور الثمانية
ويشارك متوسط الميدان الإنجليزي جود بلينغهام، كأصغر لاعب إنجليزي يلعب دور ربع نهائي المونديال بـ19 عامًا و 164 يومًا.

الأكثر صناعة للأهداف
وصنع المهاجم أنطوان غريزمان 27 هدفًا مع المنتخب الفرنسي، كأكثر لاعب خلال الخمسين عامًا الماضية، متفوقًا على مواطنيه، تيري هنري وزين الدين زيدان.

أفضل هداف للإنجليز
بعد تسجيل هاري كين لركلة الجزاء أمام فرنسا، عادل المهاجم أهداف واين روني كأفضل هداف للمنتخب الإنجليزي على مر التاريخ، بـ53 هدفًا، فيما سجل كين أربعة أهداف من ركلات جزاء في كأس العالم، أكثر من أي لاعب آخر منذ 1966، قبل أن يعود ويكتب رقمًا جديدًا كأول لاعب يسجل ويضيع ركلة جزاء في مباراة بالمونديال منذ 1990.

من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
من مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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