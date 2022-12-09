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إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 08:11 مساء
إنجلترا تستعيد نجومها قبل مواجهة فرنسا
تشكيلة منتخب إنجلترا للقاء السنغال في ربع نهائي كأس العالم،4 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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اكتملت صفوف المنتخب الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الفرنسي في الدور ربع نهائي كأس العالم 2022، والتي ستقام، غدًا السبت، على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت تدريبات منتخب إنجلترا عودة المصابين ديكلان رايس وكالوم ويلسون، الذي عانى من شد عضلي بعد المباراة أمام السنغال، فيما تعافى رايس من الإجهاد الذي منعه من المشاركة في التدريبات في اليومين الماضيين.

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كما عاد المهاجم رحيم سترلينج، اليوم إلى التدريبات، بعد أن ترك الدوحة وسافر إلى إنجلترا، بسبب عملية السطو التي تعرض لها منزله، وذلك قبل مباراة السنغال بدور الـ16 من المونديال.

وبعودة اللاعبين الثلاثة تعتبر قائمة المنتخب الإنجليزي مكتملة، قبيل المواجهة الكبيرة أمام فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم، دون النظر لمغادرة المدافع بن وايت لمعسكر منتخب بلاده بسبب «ظروف شخصية».

فرنسا ضد إنجلترا
وتأهل المنتخب الإنجليزي لمقابلة المنتخب الفرنسي بعد الفوز على منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما تأهلت فرنسا عقب إقصائها بولندا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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