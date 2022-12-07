حارس مرمى إنجلترا: سندافع عن حظوظنا أمام فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر حارس مرمى منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد عن ثقته في قدرة المنتخب الإنجليزي على الفوز أمام المنتخب الفرنسي السبت المقبل في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022، على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار جوردان إلى قوة المنافس، إذ أكد امتلاك المنتخب الفرنسي أسلحة هجومية فتاكة، وأنه يتعين عليهم استغلال الفرص التي ستتاح لهم في المباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي على تويتر.

- مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1

- مونديال 2022: إنجلترا تتخطى السنغال لملاقاة فرنسا في ربع النهائي

وأضاف بيكفورد: «يجب ألا نغفل أن فرنسا بطلة العالم السابقة، ولديها كيليان مبابي في الهجوم، بجانب عديد اللاعبين المميزين داخل الملعب وخارجه، سيكون من الرائع هزيمتهم في الدور ربع النهائي».

واختتم حارس المنتخب الإنجليزي تصريحاته بقوله: «اكتسبنا خبرات كثيرة من عديد الهزائم السابقة، سواء في كأس العالم أو الأمم الأوروبية، نريد أن نثبت في هذا المونديال أننا منتخب كبير، ونستحق التأهل، سندافع عن حظوظنا».