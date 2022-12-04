مونديال 2022: فرنسا في ربع النهائي بفوزها على بولندا 3-1

القاهرة - بوابة الوسط

فازت فرنسا حاملة اللقب على بولندا 3-1، الأحد، على استاد الثمامة، وبلغت الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

افتتح اوليفييه جيرو التسجيل (44) ليصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 52 هدفًا، قبل أن يضيف كيليان مبابي ثنائية جميلة (74 و90+1)، وردّ هداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي بهدف شرفي من ركلة جزاء في محاولته الثانية (90+9 من ركلة جزاء)، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتلتقي فرنسا في دور الثمانية السبت المقبل مع الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال التي تقام لاحقا على استاد البيت في مدينة الخور.