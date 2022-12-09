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حارس فرنسا: المباراة أمام إنجلترا «معركة كبيرة»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 02:26 مساء
حارس فرنسا: المباراة أمام إنجلترا «معركة كبيرة»
حارس المنتخب الفرنسي هوغو لوريس من المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إنجلترا بنصف نهائي كأس العالم، 9 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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وصف حارس مرمى المنتخب الفرنسي هوغو لوريس مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إنجلترا في إطار دور ربع النهائي لكأس العالم 2022، بأنها معركة كبيرة بين فريقين كبيرين.

وأضاف هوغو في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أنه سيسعى لمنع صديقه مهاجم إنجلترا هاري كين من الوصول للمرمى، وحرمان «الأسود الثلاثة» من التأهل للدور المقبل، وذلك حسب ما نشرته «فرانس 24».

هاري كين صديق
وقال لوريس: « أعرف لاعبي إنجلترا جيدا، وبالأخص زميلي في نادي توتنهام الإنجليزي هاري كين، إنه قائد حقيقي وقدوة لزملائه، وهداف من طراز رفيع»، مضيفا: «أعرف هاري جيدا، هو صديقي خارج وداخل الميدان، إنه لاعب وشخص عظيم، لكننا سنتواجه في محاولة الفوز فقط».

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وأشار حارس المنتخب الفرنسي إلى أن المباريات أمام المنتخب الفرنسي دائما ما تكون حماسية، ليس على صعيد كرة القدم فقط ولكن كذلك رياضة الرغبي.

وأكد لوريس جاهزية منتخبه لخوض هذا اللقاء، إذ إن منافسة في الدور ربع النهائي لكأس العالم لا تحتاج لتحفيز، مشددا على جاهزية زملائه لخوض المباراة بهدف الفوز بها.

كيليان هداف
وبسؤاله عن مهاجم «الديوك» قال: «كيليان مبابي هادئ جدا، ولا يركز فيما يكتب أو يقال عنه، هو يسعى فقط للعب وتسجيل الأهداف لمساعدتنا على الفوز، وسيكون في الموعد أمام إنجلترا».

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