الاتحاد الفرنسي يكرم جيرو الهداف التاريخي لفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

حرص رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت على تهنئة المهاجم أوليفيه جيرو، بعد تخطيه الأسطورة تيري هنري في صدارة هدافي فرنسا عبر التاريخ.

وأقيمت احتفالية صغيرة في مقر تدريبات المنتخب الفرنسي بالدوحة، قدم فيها لوغريت قميصاً يحمل الرقم 52، وهو عدد الأهداف التي سجلها جيرو رفقة المنتخب.

ثالث أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية

وبدأت رحلة جيرو مع المنتخب الفرنسي العام 2011، وخلال 117 مباراة شارك فيها، سجل 52 هدفًا، فيما شارك رفقة المنتخب في ثلاث نسخ لكأس العالم 2014 و2018 و2022، لكنه لم يسجل أي هدف في نسخة 2018، وأصبح أوليفيه جيرو ثالث أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية للمونديال، خلف الكاميروني روجيه ميلا 1994، والبرتغالي بيبي 2022.

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ووصل المهاجم الفرنسي إلى قمة هدافي فرنسا في 117 مباراة، أسرع من الأسطورة تيري هنري بست مباريات (123 مباراة).