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منافسة شرسة على جائزة الحذاء الذهبي للمونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 09:31 مساء
منافسة شرسة على جائزة الحذاء الذهبي للمونديال
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يحتفل بهدافه في شباك بولندا، الأحد 4 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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يظل الصراع مشتعلًا على جائزة الحذاء الذهبي، لهداف نسخة كأس العالم 2022، والمقامة في قطر، والذي يتصدره المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسجل كليان مبابي خمسة أهداف حتى الآن رفقة منتخب بلاده، ليتصدر قائمة الهدافين مع نهاية منافسات دور المجموعات ودور الـ16 للبطولة، وذلك حسب ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

ويأتي في المركز الثاني بثلاثة أهداف مجموعة لاعبين وهم كودي جاكبو من منتخب هولندا، وغونسالو راموس مهاجم المنتخب البرتغالي بـ«هاتريك» في مرمى سويسرا، وريتشارليسون البرازيلي، وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا لاعبا منتخب إنجلترا، وإينر فالنسيا مهاجم الإكوادور الذي ودع البطولة، وألفارو موراتا مهاجم إسبانيا الذي ودع البطولة كذلك، وليونيل ميسي قائد الأرجنتين، وأوليفييه جيرو الفرنسي.

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فيما تضم القائمة مجموعة اللاعبين الذين سجّلوا هدفين في البطولة وهم: جيورجيان دي أراسكاتا (الأوروغواي)، وفينسنت أبو بكر (الكاميرون)، وريتسو دوان (اليابان)، ورفائيل لياو (البرتغال)، وبريل إيمبولو (سويسرا)، وسالم الدوسري (السعودية)، وبرونو فيرنانديش (البرتغال)، وتشو كيو سيونج (كوريا الجنوبية)، وأندريه كراماريتش (كرواتيا)، ونيكلاس فولكروج (ألمانيا)، وكاي هافيرتز (ألمانيا)، ومحمد قدوس (غانا)، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، وألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، ومهدي طارمي (إيران)، وفيران توريس (إسبانيا)، وروبيرت ليفاندوفسكي (بولندا)، فيما سجّل 18 لاعبًا هدفًا واحدًا فقط.

شروط تحديد الفائز بالحذاء الذهبي
وفي حالة تساوي لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف، فسيتم الرجوع لعدد التمريرات الحاسمة التي قدمها اللاعب لزملائه، وفي حالة التساوي، فإن الجائزة ستمنح للاعب صاحب أقل عدد من الدقائق، فيما ستمنح جائزة الحذاء الفضي للمركز الثاني والحذاء البرونزي للمركز الثالث.

يذكر أن الأرجنتيني جييرمو ستابيلي أول لاعب يحقق هذه الجائزة، بعد أن سجل ثمانية أهداف، وآخر لاعب حققها هو الإنجليزي هاري كين بمونديال روسيا 2018 حينما سجل ستة أهداف.

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