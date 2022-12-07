رئيس «فيفا»: نسخة كأس العالم في قطر استثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو أن دور المجموعات من نسخة كأس العالم 2022، استثنائي بالنظر للمفاجآت التي تحققت، وشدة التنافس بين الفرق والتي استمرت حتى الجولة الأخيرة، لتحديد المتأهلين.

وأشار إنفانتينو إلى أن المونديال القطري هو الأفضل على الإطلاق من حيث المشاهدة داخل وخارج الملاعب، وكذلك الأعداد غير المسبوقة من المشاهدين في مناطق المشجعين، ما يثبت شعبية كرة القدم الجارفة بين دول العالم، وذلك حسب تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا».

ووصف جياني الحدث بالتاريخي، كما أثنى على جودة المنتخبات المشاركة وما قدمته خلال مشوار البطولة، وكذلك شغف المشجعين الذين حضروا في الملاعب أو في مناطق المشجعين، مؤكدًا حضوره لجميع مباريات البطولة، واصفًا إياها بالأفضل على الإطلاق، بينما ينتظر باقي مباريات البطولة، والتي يتحمس لها كثيرًا.

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وأكمل رئيس الاتحاد الدولي: «متوسط الحضور في المباريات بلغ 51 ألف مشجع، كما أن أعداد المتابعين عبر الشاشات حقق أرقامًا قياسية، الذي تخطى ملياري مشاهدة».

مونديال قطري استثنائي

وتابع: «كنا نتوقع أن تكون هذه النسخة من المونديال استثنائيةً، وهو ما أثبتته أيام البطولة، بعد حضور مليوني مشجع إلى قطر لمؤازرة منتخباتهم، في أجواء مونديالية رائعة، إضافة إلى المفاجآت الكثيرة خلال مشوار البطولة».

ونوه رئيس «فيفا» بأن مستويات المنتخبات في هذه البطولة متقاربة جدًا، ومستوى الأداء بينهم متقارب للغاية، رأينا تمثيل جميع القارات في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وهو ما لم يحدث من قبل، ما يدل على أن كرة القدم باتت لعبة جماهيرية عالمية، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، عن موقع الاتحاد الدولي للعبة.