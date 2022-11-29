«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» احتساب الهدف الذي سجله المنتخب البرتغالي في مرمى الأوروغواي، للاعب الوسط برونو فرنانديز والذي تدخل فيه زميله كريستيانو رونالدو.

وأكد الاتحاد الدولي أنه استند على تأكيده لتقنية كرة اللقاء «الرحلة»، والتي أشارت إلى أن رونالدو لم يلمس الكرة العرضية التي أرسلها برونو وسكنت الشباك، وذلك عبر موقعه الرسمي.

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مستشعر بقوة 500 هرتز داخل الكرة

وأضاف «فيفا» أن شركة «أديداس» تستخدم مستشعرًا بقوة 500 هرتز داخل الكرة والذي أثبت أن كريستيانو لم يلمس الكرة، قبل أن تدخل مرمى الأوروغواي.

وقدم الاتحاد البرتغالي اعتراضًا لـ«فيفا»، إذ رأى أن الهدف يجب أن يحتسب لرونالدو، الذي أكد أنه لمس الكرة برأسه قبل أن تصل المرمى.

لحظة رفع الكرة من اللاعب برونو فرنانديز في لقطة الهدف أمام الأوروغواي في كأس العالم، 28 نوفمبر 2022. (الإنترنت)

لحظة ارتقاء المهاجم البرتغالي كرستيانو رونالدو في كرة الهدف أمام الأوروغواي في كأس العالم، 28 نوفمبر 2022. (الإنترنت)