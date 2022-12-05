«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، طلب المنتخب الفرنسي باحتساب هدف المهاجم أنطوان جريزمان في مرمى المنتخب التونسي.

وتقدم الاتحاد الفرنسي بطلب في وقت سابق، للاتحاد الدولي مطالبًا فيه، احتساب نتيجة المباراة بينهم وبين المنتخب التونسي بالتعادل، وليس الهزيمة بهدف نظيف، بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعه.

الاتحاد الفرنسي يطلب احتساب الهدف

وسجل أنطوان جريزمان هدفًا في الوقت بدل الضائع من المباراة، لكن وبالعودة إلى «الفار» ألغاه الحكم واحتسب ركلة حرة مباشرة للمنتخب التونسي، ما أثار اعتراض لاعبي المنتخب الفرنسي، والذي عبر عنه الاتحاد الفرنسي بطلبه لـ«فيفا» بإعادة احتساب الهدف وإعلان انتهاء المباراة بالتعادل وليس الهزيمة، وهو ما رفضه الاتحاد الدولي.

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وفازت تونس على فرنسا بهدف نظيف سجله القائد وهبي الخزري، في المباراة التي جمعت بينهما في آخر جولة من دور المجموعات لكأس العالم 2022، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب دوليًا رفقة منتخب بلاده، معتبرًا هدفه في فرنسا، أهم هدف في حياته.