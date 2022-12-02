قائد المنتخب التونسي وهبي الخزري يعلن الاعتزال دوليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد المنتخب التونسي وهبي الخزري اعتزاله اللعب دوليا، بعد خروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم 2022، عقب الفوز على منتخب فرنسا في ختام دور المجموعات.

وقال الخزري في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا»: قررت وضع حد لمسيرتي مع المنتخب التونسي، بعد مشاركتي في بطولتي كأس عالم، وخمسة كؤوس أمم أفريقيا.

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وأعرب وهبي الخزري عن سعادته بمسيرته مع منتخب بلاده، التي بدأت في 2013، مؤكدا أنه يعتز بما قدمه رفقة المنتخب، ويشكر الجماهير التونسية على مساندتها ودعمها للمنتخب في مختلف المحافل الدولية، مشيرا أنه أبلغ رفاقه في المنتخب بقرار اعتزاله.

وقال الخزري: «أعتقد أن الوقت مناسب الآن للاعتزال، بعد المشاركة في خمسة كؤوس إفريقية، ومشاركتين بكأس العالم 2018و 2022، جعلت عائلتي فخورة بي، لقد كان من الشرف لي تمثيل منتخب بلادي، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إسعاد الشعب التونسي خلال مسيرتي».

وأكمل وهبي حديثه: «إنهاء مسيرتي بعد الفوز على بطل العالم، هو أفضل لحظة في مسيرتي، وأشكر زملائي الذين وقفوا بجانبي في الأوقات السيئة والحسنة».