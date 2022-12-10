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فرنسا تضع قدمًا في نصف النهائي بتقدمها على إنجلترا في الشوط الأول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 09:48 مساء
فرنسا تضع قدمًا في نصف النهائي بتقدمها على إنجلترا في الشوط الأول
تسديدة لاعب وسط فرنسا أورلين تشواميني في مرمى إنجلترا ليسجل الهدف الأول في مباراة ربع نهائي كأس العالم، 10 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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تقدم المنتخب الفرنسي بهدف نظيف في الشوط الأول على نظيره الإنجليزي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب البيت، في إطار ربع نهائي كأس العالم 2022.

ودخل المنتخب الإنجليزي الشوط الأول في محاولة أخذ الأسبقية على المنتخب الفرنسي، لكن الهدف جاء في عكس الاتجاه، إذ مني مرمى الحارس جوردان بيكفورد بهدف فرنسي أول، بتسديدة قوية من اللاعب أوريلين تشواميني في الدقيقة 17.

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حاول الإنجليز استدراك الموقف والعودة في النتيجة عن طريق المهاجم هاري كين مرة، والجناح فيل فودين مرتين، لكن الدفاع الفرنسي كان بالمرصاد مع حارسه هوغو لوريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الديوك».

أصغر إنجليزي في دور الثمانية
ويشارك متوسط الميدان الإنجليزي جود بلينغهام، كأصغر لاعب إنجليزي يلعب دور ربع نهائي المونديال بـ19 عامًا و 164 يومًا.

الأكثر صناعة للأهداف
وصنع المهاجم أنطوان غريزمان 27 هدفًا مع المنتخب الفرنسي، كأكثر لاعب خلال الخمسين عامًا الماضية، متفوقًا على مواطنيه، تيري هنري وزين الدين زيدان.

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