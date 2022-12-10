فرنسا تضع قدمًا في نصف النهائي بتقدمها على إنجلترا في الشوط الأول

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المنتخب الفرنسي بهدف نظيف في الشوط الأول على نظيره الإنجليزي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب البيت، في إطار ربع نهائي كأس العالم 2022.

ودخل المنتخب الإنجليزي الشوط الأول في محاولة أخذ الأسبقية على المنتخب الفرنسي، لكن الهدف جاء في عكس الاتجاه، إذ مني مرمى الحارس جوردان بيكفورد بهدف فرنسي أول، بتسديدة قوية من اللاعب أوريلين تشواميني في الدقيقة 17.

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حاول الإنجليز استدراك الموقف والعودة في النتيجة عن طريق المهاجم هاري كين مرة، والجناح فيل فودين مرتين، لكن الدفاع الفرنسي كان بالمرصاد مع حارسه هوغو لوريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم «الديوك».

أصغر إنجليزي في دور الثمانية

ويشارك متوسط الميدان الإنجليزي جود بلينغهام، كأصغر لاعب إنجليزي يلعب دور ربع نهائي المونديال بـ19 عامًا و 164 يومًا.