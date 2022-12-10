نوير يعلن نهاية موسمه بشكل مفاجئ

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى موسم قائد وحارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير، بسبب كسر تعرضه له في الساق، وفق ما أعلن، السبت، على إنستغرام.

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وقال نوير، في رسالة على إنستغرام: «مرحبًا أيها الشبان، ماذا يمكنني أن أقول، كان بالإمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك، خلال بحثي عن السكينة عبر التزلج، تعرضت لكسر في القسم السفلي من الساق»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «العملية الجراحية التي خضعت لها في الأمس كانت ناجحة، شكرًا جزيلًا للأطباء! لكن يؤلمني أن أعرف بأن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي».