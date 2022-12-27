كودي غاكبو يحقق أكبر صفقة في تاريخ أيندهوفن بالانتقال لليفربول مقابل 53 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي عبر حسابه على «تويتر»، أنه توصل إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن ضم لاعبه الشاب كودي غاكبو، وأضاف البيان أن «اللاعب البالغ عمره 23 عامًا، سيسافر إلى إنجلترا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال».

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وأفصح نادي أيندهوفن الهولندي عن انتقال لاعبه كودي غاكبو إلى ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ولم يعلن الناديان قيمة الصفقة المالية، إلا أن مدير أيندهوفن مارسيل براندز قال «إنها أكبر صفقة انتقال في تاريخ النادي»، بحسب «فرانس برس».

وكان كودي غاكبو أحرز ثلاثة أهداف مع المنتخب الهولندي في كأس العالم في قطر، حيث ودع المنتخب البطولة من دور الثمانية أمام الأرجنتين التي توجت باللقب، ولم يعلن الناديان القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنها تتراوح ما بين 40 و50 مليون يورو (43 إلى 53 مليون دولار).