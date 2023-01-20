آرسنال الإنجليزي أكمل التوقيع مع المدافع البولندي جاكوب كيويور

القاهرة - بوابة الوسط

أكمل نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع جاكوب كيويور لاعب فريق سبيزيا الإيطالي، وسينضم لصفوف «الغانرز» في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما أكدته الصحافة البولندية صباح اليوم الجمعة، فإن آرسنال توصل لاتفاق مع سبيزيا لانتقال المدافع البولندي لصفوفه، مقابل 20 مليون يورو، وقد يتجاوز إجمالي الصفقة مع المتغيرات هذا الرقم، ليصل إلى ما يقارب 30 مليون يورو، وفق ما نقله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ومن المنتظر أن يطير اللاعب إلى لندن خلال 24 ساعة، من أجل إجراء الكشف الطبي، قبل التوقيع رسميا على عقود انضمامه لآرسنال.

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كيويور يوافق على الانتقال لآرسنال

ووافق كيويور على الشروط الشخصية مع آرسنال، وسيوقع على عقد يربطه بالنادي اللندني لمدة خمس سنوات، إذ يفضل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أخذ خطوة أكبر في مسيرته.

ويتصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البرميرليغ» برصيد 47 نقطة، وتنتظره مواجهة قوية الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد في «الأولد ترافورد».