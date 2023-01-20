  • Alwasat News
Atwasat

آرسنال الإنجليزي أكمل التوقيع مع المدافع البولندي جاكوب كيويور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 03:35 مساء
آرسنال الإنجليزي أكمل التوقيع مع المدافع البولندي جاكوب كيويور
المدافع البولندي جاكوب كيويور، بقميص أرسنال الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكمل نادي آرسنال الإنجليزي تعاقده مع جاكوب كيويور لاعب فريق سبيزيا الإيطالي، وسينضم لصفوف «الغانرز» في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما أكدته الصحافة البولندية صباح اليوم الجمعة، فإن آرسنال توصل لاتفاق مع سبيزيا لانتقال المدافع البولندي لصفوفه، مقابل 20 مليون يورو، وقد يتجاوز إجمالي الصفقة مع المتغيرات هذا الرقم، ليصل إلى ما يقارب 30 مليون يورو، وفق ما نقله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
ومن المنتظر أن يطير اللاعب إلى لندن خلال 24 ساعة، من أجل إجراء الكشف الطبي، قبل التوقيع رسميا على عقود انضمامه لآرسنال.

- آرسنال يقترب من التعاقد مع لياندرو تروسارد بعد فشل صفقة مودريك​
- الحلم مستمر.. أرسنال في الصدارة بعد الفوز على توتنهام

كيويور يوافق على الانتقال لآرسنال
ووافق كيويور على الشروط الشخصية مع آرسنال، وسيوقع على عقد يربطه بالنادي اللندني لمدة خمس سنوات، إذ يفضل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أخذ خطوة أكبر في مسيرته.

ويتصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البرميرليغ» برصيد 47 نقطة، وتنتظره مواجهة قوية الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد في «الأولد ترافورد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها الثقافية

نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها ...
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية

الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته

طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين

إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»

الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة النهائية
خليجي 25: التشكيلة الرسمية لمنتخبي العراق وعمان للمباراة النهائية
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)
العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية بالتوقيت الليبي لتقديم الصفقة التاريخية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل وصول كريستيانو إلى السعودية ......
المزيد
قرعة مثيرة لكأس إيطاليا.. إنتر في مواجهة أتلاتنا واليوفي يصطدم بـ«لاتسيو»
قرعة مثيرة لكأس إيطاليا.. إنتر في مواجهة أتلاتنا واليوفي ......
آرسنال الإنجليزي أكمل التوقيع مع المدافع البولندي جاكوب كيويور
آرسنال الإنجليزي أكمل التوقيع مع المدافع البولندي جاكوب ......
تشيلسي قريب من إعلان صفقة جديدة.. نوني مادويكي لاعب أيندهوفن الهولندي
تشيلسي قريب من إعلان صفقة جديدة.. نوني مادويكي لاعب أيندهوفن......
العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)
العراق بطلا لـ«خليجي 25» (صور)...
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي...
المزيد