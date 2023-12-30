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هؤلاء عليهم الحذر من تناول عصير «الرمان»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 12:48 مساء
هؤلاء عليهم الحذر من تناول عصير «الرمان»
عصير رمان. ( أرشيفية:الإنترنت)
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يشتهر عصير الرمان بأنه غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية التى تعزز من حماية أعضاء الجسم المختلفة، وتُحسن أداءها، ومنها تقوية عضلة القلب، وتحسين تركيب الدم، والمساعدة على زيادة الهيموغلوبين.

إلا أن خبراء التغذية حذروا بعض الفئات من الإفراط في تناول عصير الرمان، وحددوا هؤلاء بمن يعانون البواسير والإمساك المتكرر، والتهاب البنكرياس، والتهاب المعدة، وقرحة الغشاء المخاطي في المعدة، أو إذا كانت لديهم ردود فعل تحسسية، حسب الوكالة الروسية «آر تي».

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بخلاف ذلك، فإن تناول عصير الرمان عند وجود التهابات في الجسم مفيد جدا للصحة، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة مثل مركبات الفلافونويد وفيتامينات С وК وЕ. كما أنه يساعد في مكافحة العدوى ويكبح نمو الميكروبات التي تسهم في تطور التهابات اللثة.

فوائد متعددة
وبالإضافة إلى هذا، تدعم الألياف الغذائية الموجودة في عصير الرمان توازن ميكروبيوم الأمعاء. أما فيتامين С فيساعد في إنتاج الكولاجين الضروري للجلد والعظام وجدران الأوعية الدموية.

كما أن عصير الرمان مفيد لصحة الجهاز البولي التناسلي الذكوري. أما بالنسبة للنساء فيساعد على تحسين عمل المبايض.

ووفقا للخبراء، فعصير الرمان مفيد جدا، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والأنثوسيانين، ويساعد في استعادة القوة ويعزز المناعة.
 

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