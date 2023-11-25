السمنة ترفع احتمالات الإصابة بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أظهرت دراسة حديثة أن زيادة الوزن والإصابة بالسمنة تزيدان فرص الإصابة بأنواع معينة من الأورام السرطانية بنسبة تصل إلى 11% على الأقل، بما في ذلك سرطان المعدة والثدي والبنكرياس.

ووجدت الدراسة، حسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية، أن السمنة وزيادة الوزن مرتبطتان بزيادة فرص الإصابة بأكثر من 13 نوعا من السرطان. لكن الدراسات لا تزال جارية، لتحديد ما إذا كان الوزن هو العامل الرئيسي أم الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

وشملت الدراسة الأخيرة 600 ألف شخص من بريطانيا، ووجدت أن زيادة بمقدار خمس نقاط في مؤشر كتلة الجسم مرتبطة بزيادة 11% في خطر الإصابة بالسرطان، حتى بين الأشخاص غير المصابين بالسكري أو أمراض القلب.

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كما أظهرت النتائج أن احتمالات الإصابة بالأورام السرطانية ترتفع لدى أصحاب الأوزان الزائدة والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية 17%.

السمنة تسبب الإصابة بالسرطان

وعزت ذلك إلى أن زيادة الوزن تزيد من الالتهابات في الجسم، وزيادة هرمون الإنسولين، وهو ما يساعد الأورام السرطانية في النمو.

وركزت الدراسة، المنشورة في دروية «بي إم سي ميديسن»، على 13 نوعا من الأورام السرطانية المرتبطة بالسمنة، بينها سرطان الثدي في مرحلة انقطاع الطمث، وسرطان الرحم والمعدة، وهي أورام تتغذى على الهرمونات التي تنتجها الدهون في الجسم. كما شملت الدراسة سرطان البنكرياس والكبد والأمعاء والكلى والمرىء.