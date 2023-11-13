علاج شهير للسمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة موسعة أن علاج السمنة المعروف تجاريا باسم «ويغوفي» يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20% على الأقل.

وتعد الدراسة التي أجريت على نطاق دولي هي الأولى من نوعها التي توثق فعالية علاج السمنة في منع الإصابة بأمراض القلب، وتفادي الإصابة بالنوبات القلبية الخطيرة لمرضى القلب، لكن مع الإشارة إلى أنه لا يظهر الفاعلية نفسها مع مرضى السكري، كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

ومن شأن تلك النتائج تغيير الانطباع السائد بأن علاجات السمنية تدخل ضمن العلاجات التجميلية، والضغط من أجل ضمان شمولها في أنظمة التأمين الصحي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة وخبير القلب في كليفلاند كلينك الدكتور مايكل لينكوف: «إنها تنتقل من نوع من العلاج الذي يقلل من وزن الجسم إلى علاج يقلل من أحداث القلب والأوعية الدموية».

وعلاج «ويغوفي» هو نسخة عالية الجرعة من علاج مرض السكري المعروف باسم «أوزيمبيك»، والذي ثبت بالفعل أنه يقلل من خطر الإصابة بمشاكل خطيرة في القلب لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

وبحثت الدراسة الجديدة لمعرفة ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على أولئك الذين لا يعانون من السكري.

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دراسة موسعة تشمل 41 دولة

ونشرت النتائج يوم السبت في مجلة «نيو إنغلاند» الطبية وعرضت في مؤتمر طبي في فيلادلفيا. وطلبت شركة «نوفو نورديسك»، الشركة المصنعة لمنتجي «ويغوفي» و«أوزيمبيك»، من إدارة الغذاء والدواء الأميركية إدراج فوائد القلب على ملصق العلاجين.

وشملت الدراسة أكثر من 17 ألف شخص في 41 دولة. كان عمر المشاركين 45 عاما أو أكثر، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم 27 أو أعلى، وجرت متابعتهم لأكثر من ثلاث سنوات في المتوسط، تناولوا خلالها أدوية نموذجية لأمراض القلب، وبعضهم تناول علاج «ويغوفي»، فيما تلقت مجموعة ثالثة علاجا وهميا.

ووجدت الدراسة أن 6.5%، ممن حصلوا على الدواء مقابل 8%، ممن تلقوا الجرعة الوهمية، أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو ماتوا بسبب سبب متعلق بالقلب. وأفاد الباحثون أن هذا يمثل انخفاضا إجماليا بنسبة 20% في نسبة الخطورة.

كما لاحظت الدراسة أن المجموعة التي تناولت علاج «ويغوفي» شهدت انخفاضا في العلامات الدالة على أمراض القلب، بما في ذلك الالتهابات والكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم.