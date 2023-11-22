الذكاء الصناعي يتنبأ بالأزمات القلبية قبل حدوثها بعشر سنوات

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة حديثة أن تقنيات الذكاء الصناعي بإمكانها كشف احتمالات إصابة شخص ما بأزمة قلبية قبل حدوثها بفترة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات.

ويؤكد العلماء، حسب «إندبندنت» البريطانية، أن هذا الكشف يمكن أن يساعد في تفادي آلاف النوبات القلبية التي قد تصل إلى درجة مميتة، إذا جرى استخدام تقنيات الذكاء الصناعي بشكل موسع.

ونظرت الدراسة، التي أجرتها جامعة «أكسفورد»، في طرق تحسين دقة الأشعة المقطعية للقلب والتي تستخدم للكشف عن أي انسداد أو ضيق في الشرايين، باستخدام الذكاء الصناعي. ووجدت أن الأداة يمكنها التنبؤ بدقة بآلاف النوبات القلبية.

وقال رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية في مؤسسة القلب البريطانية ومدير مركز التصوير والتدخل الحاد متعدد التخصصات في جامعة «أكسفورد»، البروفيسور شارالامبوس أنطونيادس، إن الدراسة وجدت أن بعض المرضى الذين يذهبون إلى المستشفى بسبب آلام في الصدر، يجري إعادتهم بعد ذلك إلى المنزل، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في العقد المقبل، حتى دون ظهور أي علامة على وجود مرض في شرايينهم.

الذكاء الصناعي قد يتوقع سرطان الثدي قبل تشخيصه بعامين

أزمة قلبية تهدد مرضى انقطاع النفس النومي

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص 21 مليون استرليني، يمكن لصناديق الخدمات الصحية الوطنية من خلاله التقدم بطلب للحصول عليه لدفع ثمن أدوات الذكاء الصناعي، بما في ذلك تلك المستخدمة في التصوير الطبي وللمساعدة في اتخاذ قرارات العلاج.

واستثمرت الحكومة البريطانية ما يصل إلى 123 مليون جنيه استرليني في التقنيات التي تعمل بالذكاء الصناعي إلى الآن.