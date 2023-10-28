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الذكاء الصناعي قد يتوقع سرطان الثدي قبل تشخيصه بعامين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 03:11 مساء
الذكاء الصناعي قد يتوقع سرطان الثدي قبل تشخيصه بعامين
مريضة بسرطان الثدي (رويترز)
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كشفت دراسة جديدة أن الذكاء الصناعي يمكنه التنبؤ بالإصابة بسرطان الثدي قبل أن يشخصه الأطباء بفترة طويلة.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد فحص فريق الدراسة بيانات «تصوير الثدي الشعاعي mammography»، واختبارات الكشف عن سرطان الثدي التي جرى إجراؤها لـ1602 امرأة في النرويج، بمتوسط عمر 59 عاما، في الفترة من يناير 2004 إلى ديسمبر 2019، حسب جريدة «الشرق الأوسط».

واستخدم الباحثون تقنية الذكاء الصناعي في فحص هذه البيانات والاختبارات، مع منح كل سيدة درجة في مقياس من 1 إلى 7 من حيث احتمالية الإصابة بسرطان الثدي في المستقبل.

وكشفت النتائج أن الذكاء الصناعي نجح في توقع أكثر من ثُلث حالات سرطان الثدي (38%) قبل تشخيصها رسمياً من قِبل الأطباء بنحو عامين.

600 ألف وفاة سنوياً بسرطان الثدي
وقالت الأستاذة في جامعة آكيرشوس في النرويج، التي شاركت في تأليف الدراسة، سولفيغ هوفيند: «لقد فوجئنا بالنتائج التي تعني أننا يمكننا اكتشاف جزء كبير من السرطانات في وقت مبكر، الأمر الذي يساعد في علاجها قبل أن تصبح أكثر عدوانية».

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وأكد الفريق أنه سيجرى تجارب أوسع، تشمل بقية أنواع السرطانات، حيث يجرى تشخيص أكثر من مليوني إصابة كل عام في جميع أنحاء العالم بسرطان الثدي، الذي يسبب أكثر من 600 ألف حالة وفاة سنوياً.

بينما أفادت دراسة أجراها باحثون من النمسا، قبل يومين، بأن تطبيقات الذكاء الصناعي يمكن أن تكون دقيقة وموثوقة لتشخيص سرطان الجلد، ولكنها لا تتفوق على الأطباء في وصف العلاج.

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