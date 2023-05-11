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توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 01:42 مساء
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
امرأة تخضع لصورة شعاعية للثدي في مدينة مرسيليا الفرنسية، أكتوبر 2017. (أ ف ب)
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أوصت هيئة استشارية أميركية للصحة العامة النساء بالبدء بتصوير الثدي بالأشعة السينية في سن الأربعين وليس الخمسين وفق التوصيات السابقة، في تغيير يقول الخبراء إنه يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح.

ودعت فرقة العمل الأميركية المعنية بالخدمات الوقائية، والتي يجرى اتباع توصياتها على نطاق واسع، النساء اعتبارا من سن الأربعين، إلى إجراء هذا الفحص الذي يهدف إلى الكشف عن سرطان الثدي كل عامين، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب هذه الهيئة، من شأن خفض العمر إلى 40 عاما إنقاذ مزيد الأرواح بنسبة 19% مقارنة مع تلك التي يجرى إنقاذها مع اعتماد الخمسين كسن دنيا لهذه الصور الشعاعية. ويُعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان فتكا بالنساء في الولايات المتحدة.

النساء السود أكثر عرضة للوفاة بسرطان الثدي
وقالت فرقة العمل في بيانها «النساء السود أكثر عرضة بنسبة 40% للوفاة من سرطان الثدي مقارنة بالنساء البيض، وغالبا ما يتأثرن بسرطانات قاتلة في سن مبكرة».

في السابق، كان يُطلب من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و50 عاما أن يقررن بشكل فردي ما إذا كان يجب عليهن إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية، بناء على خلفيتهن الطبية وتفضيلاتهن. وغالبا ما يُعتمد سن الخمسين على هذا الصعيد في بلدان أخرى، مثل فرنسا.

وتنطبق التوصيات الأميركية الجديدة على جميع النساء المعرضات لخطر متوسط للإصابة بالمرض، بمن فيهن النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الثدي، أو النساء اللواتي لديهن كثافة عالية للأغشية الدهنية في الثدي.

وقال عضو الهيئة جون وونغ في البيان: «نعلم أن النساء ذوات الأثداء الكثيفة معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الثدي، وللأسف لا يعطي تصوير الثدي بالأشعة السينية نتائج فعالة لديهن»، وأضاف: «ما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كان إجراء مزيد الفحوص للنساء صاحبات الأثداء الكثيفة سيشكل عنصرا مساعدا، وكيف سيحصل ذلك». وهذه التوصيات الجديدة ليست نهائية بعد، لأنها تخضع في بادئ الأمر لفترة من النقاش العام.

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