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إيطاليا تحظر إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 03:10 مساء
إيطاليا تحظر إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً
صورة وزعتها شركة غود ميت في 21 يونيو 2023 تظهر طبقاً من الدجاج الصناعي. (أ ف ب)
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حظرت إيطاليا، أمس الخميس، إنتاج اللحوم المصنوعة مخبرياً وبيعها، مشيرة إلى مخاوف صحية مُحتملة لهذه المنتجات، مع العلم أن بيع هذه اللحوم لم يُوافَق عليه بعد في الاتحاد الأوروبي.

وباتت إيطاليا بهذا القرار أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر اللحوم المصنوعة مخبرياً التي تُنتج من خلايا مُستخرجة من أنسجة الحيوانات، وفقل لوكالة «فرانس برس».

حظر وصف البروتينات النباتية بـ«لحوم»
ويحظر القانون الذي أقره مجلس النواب الإيطالي بعد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، وصف بروتينات من أصل نباتي بأنها «لحوم»، تحت طائلة دفع غرامات عالية.

وتبيع شركات في مختلف العالم بدائل نباتية للحوم، يُقال إنها تشكل حلاً للمسائل الأخلاقية المحيطة بالمزارع الصناعية والمخاوف البيئية.

وتُعد تربية المواشي أحد الأسباب الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة.

الولايات المتحدة تتبع سنغافورة في ترخيص اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي

وراهناً، تتيح سنغافورة والولايات المتحدة بيع اللحوم المصنوعة مخبرياً، مع العلم أن الشركات الأوروبية جمعت مبالغ لتمويل الأبحاث في هذا المجال.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن اللحوم المصنوعة مخبرياً «طعام جديد»، لذا كأي منتج جديد، يجب أن تحصل على موافقة من الجهات المعنية.

تقطع العلاقة الفاضلة بين الأرض والإنسان
وقال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إن اللحوم المصنوعة مخبرياً «تقطع العلاقة الفاضلة بين الأرض والإنسان والعمل التي رافقتنا لآلاف السنين وأتاحت لنا الحفاظ على الأرض».

إلا أن المنظمة الدولية لحماية الحيوان، وهي منظمة غير حكومية إيطالية، اعتبرت أنّ هذا القانون غير مجدٍ.

ولفتت إلى أن «هذا الحظر لا فائدة منه مطلقاً في المرحلة الراهنة، لأن اللحوم المصنوعة مخبرياً لم تحصل على موافقة للاستخدام البشري في أوروبا ولا يمكن تالياً بيعها».

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