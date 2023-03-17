اللحوم المصنعة مخبرياً محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

أوصى تقرير لأعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، أخيرا، بتسريع البحث حول اللحوم المصنّعة في المختبر من خلايا الحيوانات.

وحتى الآن، لا يمكن تناول «الدجاج» المحضّر مخبرياً إلا في سنغافورة. لكن 100 شركة، من الولايات المتحدة إلى هولندا، تعمل على تطوير هذه الأطعمة الجديدة واعتمادها.

- لحم دجاج صناعي بمطاعم سنغافورة

ويخشى أعضاء مجلس الشيوخ من أن تتخلف فرنسا عن اللحاق بهذا المسار، وأن «تقع في الاعتماد على الشركات الأجنبية الكبيرة». ولذلك يوصون «بعدم استبعاد تمويل الابتكار، من حيث المبدأ»، لا سيما من خلال الإعانات العامة، وفق «فرانس برس».

وقال مجلس الشيوخ في بيان قبل الشروع في التصويت، «في مواجهة المخاوف التي أثارها تطور المنتج وآثاره على تربية الماشية، والعديد من الأسئلة التي أثارها عرض التقرير، أعرب أعضاء لجنة (الشؤون الاقتصادية) عن رغبتهم في تمديد مدة تفكيرهم لأسبوعين».

اللحوم المصنعة في المختبر

وتُطلَق تسمية «اللحوم المصنعة في المختبر» أو «اللحوم المخبرية» على أطعمة اللحوم المنتجة في مخمّرات قائمة على خلايا حيوانية مغمورة في مرق مستنبت.

ويرى المدافعون عن هذا النوع الغذائي الجديد أن هذه «الأطعمة الخلوية» من الممكن أن تقلص الأضرار المترتبة من تربية الماشية، والتي تمثل 14,5 % من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ وتساهم في إزالة الغابات.

في أرض تضم مراعي واسعة مثل فرنسا، تثير هذه التكنولوجيا، التي لا تزال في مهدها، قدراً كبيراً من التردد، مع معارضة صريحة من وزير الزراعة الأسبق جوليان دونورماندي، والوزير الحالي مارك فينو.

لكن في الوقت نفسه، دعم بنك الاستثمار العام «بي بي إي فرانس» الشركتين الفرنسيتين الناشطتين في هذا القطاع، «فيتال ميت» و»غورميه»، بحوالى ستة ملايين يورو في شكل قروض أو سلف قابلة للسداد أو إعانات.

مجلس الشيوخ

في نهاية مهمتهم التي بدأت في يناير، اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين صاغوا التقرير أنّ «إجماعاً ارتسم على زيادة معرفتنا بالموضوع».

ويوصي التقرير بـ «تسريع البحث في فرنسا لإزالة الشكوك الكثيرة التي لا تزال قائمة، ولضمان التحكم في التكنولوجيا».

ولم يُقدم أي طلب لطرح هذه المنتجات في الأسواق حتى الآن في الاتحاد الأوروبي، فيما قد يتعين الانتظار حتى عام 2025 على الأقل لرؤية مثل هذه الأطعمة تظهر على الرفوف. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا «ذريعة للتصرف كما لو أن الموضوع غير موجود»، بحسب معدّي التقرير.