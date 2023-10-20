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منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 04:09 مساء
منظمة الصحة العالمية تُصدر إرشادات وتوصيات في شأن الاستخدام الطبي للذكاء الصناعي
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف، 24 فبراير 2020، (ا ف ب)
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية، في منشور لها، أمس الخميس، أن «أدوات الذكاء الصناعي يمكن أن تحدث تحولا» في العلاجات الطبية، لكنها حذّرت من أن تسارع انتشار البرامج الصحية الرقمية القائمة على هذه التكنولوجيا قد يضر المرضى إذا لم يتوافر «فهم كامل» لها.

ولاحظت المنظمة في هذا المنشور الهادف إلى «تحديد المبادئ الرئيسية التي يمكن للحكومات والسلطات التنظيمية اتباعها في وضع إرشادات جديدة أو تكييف الإرشادات القائمة بشأن الذكاء الصناعي، أن «أدوات الذكاء الصناعي يمكن أن تحدث تحولا في قطاع الصحة في ظل تزايد البيانات المتاحة بشأن الرعاية الصحية والتقدم السريع في تقنيات التحليل، سواء تلك المتعلقة بالتعلم الآلي أو تلك القائمة على المنطق أو الإحصائية». وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأكدت المنظمة أنها «تدرك الإمكانات التي ينطوي عليها الذكاء الصناعي من حيث تحسين الحصائل الصحية من خلال تعزيز التجارب السريرية، وتحسين التشخيص الطبي والعلاج والرعاية الذاتية والرعاية التي تركز على الشخص، وسد مكامن النقص في معارف ومهارات وكفاءات العاملين في مجال الرعاية الصحية».

الذكاء الصناعي قد يكون مفيدا
وأشارت على سبيل المثال إلى أن «الذكاء الصناعي يمكن أن يكون مفيدا في البيئات التي تفتقر إلى أطباء متخصصين، مثلا في تفسير فحوص الشبكية وصور الأشعة وأمور أخرى كثيرة».

إلا أن «وتيرة نشر تكنولوجيات الذكاء الصناعي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة، تتسارع وأحيانا من دون فهم كامل للكيفية التي يمكن أن تشتغل بها، مما قد يفيد أو يضر المستخدمين النهائيين، بمن فيهم أخصائيو الرعاية الصحية والمرضى».

ونبهت إلى أن «نظم الذكاء الصناعي يمكن أن تطّلع عند استخدام البيانات الصحية على معلومات شخصية حساسة، مما يستلزم وضع أطر قانونية وتنظيمية متينة لحماية الخصوصية والأمن والسلامة». 

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وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن «الذكاء الصناعي يحمل تباشير واعدة لقطاع الصحة، ولكنه ينطوي أيضا على تحديات خطيرة، بما في ذلك جمع البيانات بأساليب غير أخلاقية، وتهديدات الأمن السيبراني، وترسيخ التحيزات أو المعلومات المضللة»،

وأضاف أن «هذه الإرشادات الجديدة ستدعم البلدان في تنظيم الذكاء الصناعي بفاعلية، وتسخير إمكاناته، سواء في علاج السرطان أو الكشف عن السل، مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد». 

وشرحت المنظمة أن «نظم الذكاء الصناعي هي نظم معقدة لا تعتمد فقط على الرموز التي أنشئت بها ولكن أيضا على البيانات التي دُربت عليها»، وشددت على أن «تحسين التنظيم يمكن أن يساعد في إدارة مخاطر ترسيخ الذكاء الصناعي للتحيزات في بيانات التدريب». 

وعلى سبيل المثال، «قد يكون من الصعب على نماذج الذكاء الصناعي أن تمثل تنوع السكان تمثيلا دقيقا، ما يؤدي إلى التحيزات أو عدم الدقة أو حتى الفشل. وللمساعدة في التخفيف من هذه المخاطر».

استخدام اللوائح للحد من المخاطر
وسعياً إلى الحد من هذه المخاطر، «يمكن استخدام اللوائح لضمان الإبلاغ عن خصائص الأشخاص الذين ظهروا في بيانات التدريب، مثل النوع الاجتماعي والعرق والإثنية، والقصد إلى جعل مجموعات البيانات تمثيلية».

وأوصت المنظمة في وثيقتها بـ«ستة مجالات لتنظيم استخدامات الذكاء الصناعي في مجال الصحة»، من بينها «التحقق من صحة البيانات من مصدر خارجي وتوخي»، و«التقييم الدقيق للنظم قبل إصدارها لضمان عدم قيام النظم بتوسيع نطاق انتشار التحيزات والأخطاء»، و«تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية وممثلي الصناعة والشركاء الحكوميين».

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