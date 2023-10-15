  • Alwasat News
Atwasat

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 15 أكتوبر 2023, 09:45 صباحا
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
رجل يستخدم برنامج يعمل بالذكاء الصناعي لكشف إصابته بسرطان الجلد. (جريدة نيويورك بوست الأميركية)
alwasat radio

طور علماء أداة جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي يُمكنها اكتشاف الإصابة بسرطان الجلد بدقة فائقة، تصل إلى 100% تقريبا.

وأظهرت دراسة جديدة، مقدمة أمام مؤتمر الأكاديمية الأوروبية لأمراض الجلدية لعام 2023، أن تقنيات الذكاء الصناعي يمكنها كشف حالات الإصابة بسرطان الجلد في مراحله المبكرة حتى الحالات المميتة.

وقال قائد الدراسة المتخصص في مستشفيات جامعة برمنغهام البريطانية، كاشيني أندرو: «أوضحت هذه الدراسة الكيفية التي يتطور بها الذكاء الصناعي، مع الدقة الكبيرة المرتبطة بشكل مباشر بالتحسن في تقنيات تدريب الذكاء الصناعي، وجودة البيانات المستخدمة».

وأسهم البرنامج المعتمد على الذكاء الصناعي في تشخيص 22 ألفا و356 حالة إصابة بسرطان الجلد في غضون عامين ونصف العام، كما نقلت جريدة «نيويورك بوست» الأميركية.

باستخدام الذكاء الصناعي.. علماء يطورون خوارزمية تكشف ألغاز الشيخوخة
الذكاء الصناعي يكشف مئات حالات الإصابة بسرطان الثدي

الذكاء الصناعي ليس بديلا للطبيب
واكتشف البرنامج 189 من أصل 190 حالة سرطان جلد بدقة 99.5%، بالإضافة إلى 541 من أصل 585 آفة سابقة للتسرطن بدقة 92.5%، وجميع حالات سرطان الجلد الـ59.
لكن الباحثين أكدوا كذلك أن تلك التقنية ليست بديلا لطبيب الأمراض الجلدية، حيث يجب أن تستخدم بحذر شديد تحت رقابة مختصين.

وقد شخّص النموذج الأول المعتمد على الذكاء الصناعي، الذي جرى اختباره في العام 2021، حالات الإصابة بدقة بلغت 85% فقط.

وأوضح أندرو: «النسخة الأخيرة من برنامج التشغيل وفرت ألف زيارة للطبيب الاستشاري في الفترة بين أبريل العام 2022 ويناير العام 2023. دور الذكاء الصناعي في الأمراض الجلدية والمسار الأنسب هو موضع نقاش».

وأضاف: «إجراء المزيد من الأبحاث مع الإشراف السريري المناسب قد يسمحان بالتوسع في استخدام الذكاء الصناعي كأداة فرز. مع ذلك، يجب أن يثبت أي مسار فاعليته من حيث التكلفة، حيث لا يعد الذكاء الصناعي حاليا أداة قائمة بذاتها في طب الأمراض الجلدية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تطوير أداة جديدة لكشف العلامات المبكرة للتوحد عند الأطفال
تطوير أداة جديدة لكشف العلامات المبكرة للتوحد عند الأطفال
دراسة تحذر من خطورة استخدام أدوية السكري في إنقاص الوزن
دراسة تحذر من خطورة استخدام أدوية السكري في إنقاص الوزن
دراسة تربط بين استخدام البلاستيك وزيادة حالات التوحد وفرط الحركة بين الأطفال
دراسة تربط بين استخدام البلاستيك وزيادة حالات التوحد وفرط الحركة ...
الصحة الذهنية لدى شباب الفرنسيين في تدهور مستمر
الصحة الذهنية لدى شباب الفرنسيين في تدهور مستمر
حمية «الوجبة الواحدة يوميا».. ما هي وهل تساعد في إنقاص الوزن؟
حمية «الوجبة الواحدة يوميا».. ما هي وهل تساعد في إنقاص الوزن؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر
اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر...
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما...
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم...
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر...
نوبل الطب لعالمين توصلا إلي لقاحات فاعلة ضد «كوفيد-19»
نوبل الطب لعالمين توصلا إلي لقاحات فاعلة ضد «كوفيد-19»...
المزيد
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%...
جهاز المناعة «السر».. دراسة تكشف أسباب مقاومة الأطفال «كوفيد-19»
جهاز المناعة «السر».. دراسة تكشف أسباب مقاومة الأطفال ......
صعوبات الحركة من العلامات المبكرة للإصابة بألزهايمر
صعوبات الحركة من العلامات المبكرة للإصابة بألزهايمر...
حمية «الوجبة الواحدة يوميا».. ما هي وهل تساعد في إنقاص الوزن؟
حمية «الوجبة الواحدة يوميا».. ما هي وهل تساعد في إنقاص ......
الصحة الذهنية لدى شباب الفرنسيين في تدهور مستمر
الصحة الذهنية لدى شباب الفرنسيين في تدهور مستمر...
المزيد