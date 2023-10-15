أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

طور علماء أداة جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي يُمكنها اكتشاف الإصابة بسرطان الجلد بدقة فائقة، تصل إلى 100% تقريبا.

وأظهرت دراسة جديدة، مقدمة أمام مؤتمر الأكاديمية الأوروبية لأمراض الجلدية لعام 2023، أن تقنيات الذكاء الصناعي يمكنها كشف حالات الإصابة بسرطان الجلد في مراحله المبكرة حتى الحالات المميتة.

وقال قائد الدراسة المتخصص في مستشفيات جامعة برمنغهام البريطانية، كاشيني أندرو: «أوضحت هذه الدراسة الكيفية التي يتطور بها الذكاء الصناعي، مع الدقة الكبيرة المرتبطة بشكل مباشر بالتحسن في تقنيات تدريب الذكاء الصناعي، وجودة البيانات المستخدمة».

وأسهم البرنامج المعتمد على الذكاء الصناعي في تشخيص 22 ألفا و356 حالة إصابة بسرطان الجلد في غضون عامين ونصف العام، كما نقلت جريدة «نيويورك بوست» الأميركية.

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الذكاء الصناعي ليس بديلا للطبيب

واكتشف البرنامج 189 من أصل 190 حالة سرطان جلد بدقة 99.5%، بالإضافة إلى 541 من أصل 585 آفة سابقة للتسرطن بدقة 92.5%، وجميع حالات سرطان الجلد الـ59.

لكن الباحثين أكدوا كذلك أن تلك التقنية ليست بديلا لطبيب الأمراض الجلدية، حيث يجب أن تستخدم بحذر شديد تحت رقابة مختصين.

وقد شخّص النموذج الأول المعتمد على الذكاء الصناعي، الذي جرى اختباره في العام 2021، حالات الإصابة بدقة بلغت 85% فقط.

وأوضح أندرو: «النسخة الأخيرة من برنامج التشغيل وفرت ألف زيارة للطبيب الاستشاري في الفترة بين أبريل العام 2022 ويناير العام 2023. دور الذكاء الصناعي في الأمراض الجلدية والمسار الأنسب هو موضع نقاش».

وأضاف: «إجراء المزيد من الأبحاث مع الإشراف السريري المناسب قد يسمحان بالتوسع في استخدام الذكاء الصناعي كأداة فرز. مع ذلك، يجب أن يثبت أي مسار فاعليته من حيث التكلفة، حيث لا يعد الذكاء الصناعي حاليا أداة قائمة بذاتها في طب الأمراض الجلدية».