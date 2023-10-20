شراكة كبرى بين الأميركية «ميرك» واليابانية «دايتشي سانكيو» في علاج تجريبي للسرطان

القاهرة - بوابة الوسط

ستدفع شركة الأدوية الأميركية العملاقة «ميرك» حوالى 22 مليار دولار لشركة «دايتشي سانكيو» اليابانية في إطار شراكة في علاجات تجريبية للسرطان، وهو المجال الذي تسعى فيه «ميرك» لتنويع أنشطتها.

هذه الشراكة التي أعلن عنها، اليوم الجمعة، تشمل التطوير والتسويق خارج اليابان لثلاثة علاجات تصنعها شركة «دايتشي» وتعرف باسم مجموعة أدوية الأجسام المضادة (ADC)، وهي علاجات موجهة لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة أكبر، وبالتالي تقليل العوارض الجانبية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

في بادىء الأمر ستدفع ميرك أربعة مليارات دولار إلى الشركة اليابانية وستتمكن بعد ذلك من تقديم مدفوعات إضافية عملا بتحقيق أهداف المبيعات المستقبلية، بمبلغ إجمالي قد يصل إلى 22 مليار دولار، بحسب بيان مشترك.

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وقال سوناو مانابي المدير العام لشركة «دايتشي سانكيو» في البيان «بينما تواصل شركة دايتشي سانكيو تحولها إلى شركة عالمية رائدة في مجال علاج الأورام من خلال تعزيز بنيتها التحتية ومواهبها، فإن التعاون مع ميرك سيتيح لنا جعل هذه العلاجات متاحة لعدد أكبر من المرضى في أسرع وقت ممكن».

ارتفع سهم المجموعة اليابانية بحوالى 18% في بورصة طوكيو بعد هذا الإعلان وكان سجل ارتفاعا بنسبة 12,9% عند توقف التعاملات ظهرا.

يذكر أن شركة دايتشي سانكيو كانت في شراكة مع البريطانية استرازينيكا في صنع علاج «انهرتو» ضد سرطان الثدي، إضافة إلى علاج آخر لسرطان الثدي والرئة.

خيارات جديدة مفيدة لمرضى السرطان

من جهته رأى روبرت ديفيس مدير عام شركة ميرك في البيان أن «العمل الرائد الذي يقوم به علماء دايتشي سانكيو سلط الضوء على القدرة الكبرى لعلاجات الأجسام المضادة لتقديم خيارات جديدة مفيدة لمرضى السرطان، نحن نتطلع لتوسيع هذا التعاون لتقديم الجيل المقبل من الأدوية الدقيقة المضادة للسرطان".

فكر المختبر الأميركي الذي يسعى إلى تعزيز محفظته من الأدوية المضادة للسرطان التي يهيمن عليها حاليا منتجه الرائد كيترودا، العام الماضي في شراء شركة التكنولوجيا الحيوية «سيغن» المتخصصة في علاجات الأورام وخاصة العلاجات المحددة الأهداف ضمن علاج الأجسام المضادة.

وكانت شركة الأدوية العملاقة فايزر هي التي أعلنت عن شراء سيغن في مارس الماضي لقاء مبلغ 43 مليار دولار حيث أعلن مديرها العام ألبرت بورلا أن «علم الأورام يبقى المحرك الرئيسي لنمو الطب في العالم».

ونالت الصفقة الخميس موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية.

ارتفاع نسبة الإصابة في السنوات الأخيرة

وارتفع عدد الأشخاص الذين شُخصت إصابتهم بالسرطان قبل بلوغهم سن الخمسين في جميع أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، بحسب دراسة كبيرة نشرتها مجلة «بي ام جي أونكولوجي» البريطانية في سبتمبر الماضي، فيما أسباب هذه الزيادة لا تزال غير معروفة تماما.

وقفزت الإصابات بالسرطان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و49 عاما بنسبة 80% تقريباً، من 1,82 مليون إلى 3,26 ملايين، بين عامي 1990 و2019، وفق الدراسة.

وفي حين يحذّر الخبراء من أن جزءاً من هذه الزيادة يرجع إلى النمو السكاني، وأشارت أبحاث سابقة إلى ازدياد في حالات التشخيص لإصابات بالسرطان بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

وأشار الفريق الدولي المشرف على الدراسة الجديدة إلى أن سوء التغذية والتدخين والكحول تشكل عوامل الخطر الرئيسية في هذه الفئة العمرية.