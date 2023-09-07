  • Alwasat News
Atwasat

دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 09:27 صباحا
دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين
أستاذة جامعية تجري اختبارات في مستشفى بالعاصمة الإيطالية روما، 3 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

ارتفع عدد الأشخاص الذين شُخصت إصابتهم بالسرطان قبل بلوغهم سن الخمسين في جميع أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، حسب دراسة كبيرة نشرت، الأربعاء، فيما أسباب هذه الزيادة لا تزال غير معروفة تماما.

وقفزت الإصابات بالسرطان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و49 عاما بنسبة 80% تقريباً، من 1.82 مليون إلى 3.26 ملايين، بين عامي 1990 و2019، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «بي إم جي أونكولوجي» البريطانية.

وفي حين يحذر الخبراء من أن جزءاً من هذه الزيادة يرجع إلى النمو السكاني، أشارت أبحاث سابقة إلى ازدياد في حالات التشخيص لإصابات بالسرطان بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

عوامل الخطر لدى الأشخاص دون سن الخمسين
وأشار الفريق الدولي المشرف على الدراسة الجديدة إلى أن سوء التغذية والتدخين والكحول تشكل عوامل الخطر الرئيسية في هذه الفئة العمرية، وأضاف أن سبب ازدياد الإصابات بالسرطان في سن مبكرة «لا يزال غير واضح».

وحسب الدراسة، توفي ما يزيد قليلا عن مليون شخص تحت سن الخمسين بسبب السرطان في العام 2019 (بازدياد نسبته 28% مقارنة بعام 1990). وكانت أخطر أنواع السرطان هي تلك التي تصيب الثدي والقصبة الهوائية والرئة والأمعاء والمعدة.

وسرطان الثدي كان أكثر السرطانات تشخيصاً خلال العقود الثلاثة التي شملتها الدراسة. لكن السرطانات التي تنمو بشكل أسرع هي تلك التي تصيب البلعوم الأنفي - حيث يلتقي الجزء الخلفي من الأنف بأعلى الحلق - والبروستات. في المقابل، انخفض معدل الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 2.9% سنوياً.

تحليل معدلات 29 نوعا مختلفا من السرطان في 204 دول
واستخدم الباحثون بيانات من (دراسة العبء العالمي للأمراض) لعام 2019، وحللوا معدلات 29 نوعاً مختلفاً من السرطان في 204 دول. وكلما تطورت الدولة، ارتفع معدل الإصابة بالسرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وفق الدراسة.

ويشير هذا إلى أن البلدان الأكثر ثراءً والتي تتمتع بأنظمة صحية أفضل تكتشف السرطان في وقت مبكر. لكن لاحظ الباحثون أن عدداً قليلاً فقط من البلدان يفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً بحثاً عن إصابات بأنواع معينة من السرطان.

وإضافة إلى النظام الغذائي السيئ، فإن التدخين واستهلاك الكحول، والعوامل الوراثية، والخمول البدني، والبدانة عوامل قد تساهم أيضاً في هذا الاتجاه، حسب الدراسة.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الإصابات بالسرطان في جميع أنحاء العالم لدى الأشخاص دون الـ50 عاما بنسبة 31% أخرى بحلول العام 2030، وخصوصاً لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاماً، وفق نماذج بيانية أجراها الباحثون. مع ذلك، لاحظ الباحثون أن بيانات السرطان من مختلف البلدان تتباين بشكل كبير، مع احتمال أن تكون البلدان النامية أقل ميلاً إلى الإبلاغ عن حالات الإصابة والوفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا

منع دخول فتيات يرتدين العباءة في أول أيام الدراسة بفرنسا
فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام

فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش إلى نصف النهائي الـ47 في الغراند سلام
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)

في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافات (فيديو)
سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية
قيرغيزستان تمنع «تيك توك» لحماية «صحة الأطفال» ونموهم
قيرغيزستان تمنع «تيك توك» لحماية «صحة الأطفال» ونموهم
البقاء بالمنزل فترات طويلة يسبب ضعف النظر
البقاء بالمنزل فترات طويلة يسبب ضعف النظر
علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ
علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ
تجربة أميركية: استخدام علاج الأرق يقلل احتمالات الإصابة بألزهايمر
تجربة أميركية: استخدام علاج الأرق يقلل احتمالات الإصابة بألزهايمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب...
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم...
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية...
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال...
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية...
المزيد
دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين
دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن ......
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي...
نتائج واعدة لعلاج تجريبي يقضي على السمنة
نتائج واعدة لعلاج تجريبي يقضي على السمنة...
تجربة أميركية: استخدام علاج الأرق يقلل احتمالات الإصابة بألزهايمر
تجربة أميركية: استخدام علاج الأرق يقلل احتمالات الإصابة ......
علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ
علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ...
المزيد