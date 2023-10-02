حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تؤثر أنماط الحياة المختلفة في زيادة أو تخفيض فرص الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، ويشمل ذلك النشاط البدني والتمارين المحفزة لعمل المخ وحتى الطعام الذي تتناوله في الحمية الغذائية اليومية.

وقال الأستاذ المشارك في علم الأعصاب في كلية «كيك» للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا الدكتور حسين ياسين: «أثبتت الدراسات أن بعض الحميات الغذائية مرتبطة بانخفاض احتمالات الإصابة بالخرف والأمراض العقلية».

وأوضح، في تصريحات إلى شبكة «سي إن بي سي» الأميركية أن هذا النوع من الحميات الغذائية الصحية يعتمد على الأطعمة النباتية، والزيوت الصحية ومضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة مثل الأسماك، وخالية تماما من الأطعمة المصنعة.

وأشار إلى أن أفضل أنواع الحميات الغذائية التي تقلل خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر هي حمية البحر المتوسط، أو المعروفة بحمية «مايند» الغذائية.

ما هي حمية «مايند» الغذائية؟

وجدت أبحاث أن الأشخاص الذين يتبعون حمية «مايند» الغذائية لديهم مستويات أفضل من الأداء المعرفي والعقلي مقارنة بغيرهم الذين يتبعون حميات غذائية غنية بالدهون والأطعمة المصنعة.

ولاحظت أن تناول الحبوب الكاملة والأوراق الخضراء والمكسرات والفاكهة مرتبطة بصحة دماغ أفضل.

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وتشمل حمية «مايند» الغذائية الحبوب الكاملة والخضروات، خصوصا الورقيات، والفواكه، والمكسرات والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون. ويحد من تناول الأطعمة مثل الحلويات والمخبوزات واللحوم والأجبان والأطعمة المقلية.

نصائح للاستفادة القصوى من حمية «مايند»

ويقدم الدكتور ياسين عدة نصائح لتحقيق الاستفادة القصوى من حمية «مايند» الغذائية للوقاية من مرض الخرف، أهمها الانخراط في نشاط بدني بسيط لكن بشكل منتظم.

كما أوصى بالحصول على قسط كاف من النوم الجيد يوميا، لا يقل عن سبع ساعات من النوم يوميا، والابتعاد عن شرب الكحوليات، والحرص على الأنشطة الاجتماعية.

ويؤكد أيضا أهمية السيطرة على الحالات المرضية المزمنة مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.



وقال: «ندرك أن هناك تداخلا وعلاقة وثيقة بين الحمية الغذائية، ونمط الحياة الصحي، يجب علينا النظر إلى الصورة كاملة. الطعام والتغذية أمران مهمان لكن يجب أن يكونا في إطار نمط حياة صحي».