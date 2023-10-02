  • Alwasat News
Atwasat

حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 02 أكتوبر 2023, 02:46 مساء
حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟
طبق من الخضراوات والسلمون الصحي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تؤثر أنماط الحياة المختلفة في زيادة أو تخفيض فرص الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، ويشمل ذلك النشاط البدني والتمارين المحفزة لعمل المخ وحتى الطعام الذي تتناوله في الحمية الغذائية اليومية.

وقال الأستاذ المشارك في علم الأعصاب في كلية «كيك» للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا الدكتور حسين ياسين: «أثبتت الدراسات أن بعض الحميات الغذائية مرتبطة بانخفاض احتمالات الإصابة بالخرف والأمراض العقلية».

وأوضح، في تصريحات إلى شبكة «سي إن بي سي» الأميركية أن هذا النوع من الحميات الغذائية الصحية يعتمد على الأطعمة النباتية، والزيوت الصحية ومضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة مثل الأسماك، وخالية تماما من الأطعمة المصنعة.

وأشار إلى أن أفضل أنواع الحميات الغذائية التي تقلل خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر هي حمية البحر المتوسط، أو المعروفة بحمية «مايند» الغذائية.

ما هي حمية «مايند» الغذائية؟
وجدت أبحاث أن الأشخاص الذين يتبعون حمية «مايند» الغذائية لديهم مستويات أفضل من الأداء المعرفي والعقلي مقارنة بغيرهم الذين يتبعون حميات غذائية غنية بالدهون والأطعمة المصنعة.

ولاحظت أن تناول الحبوب الكاملة والأوراق الخضراء والمكسرات والفاكهة مرتبطة بصحة دماغ أفضل.

اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
«صيام الماء».. ما هو وكيف يساعدك في إنقاص الوزن؟

وتشمل حمية «مايند» الغذائية الحبوب الكاملة والخضروات، خصوصا الورقيات، والفواكه، والمكسرات والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون. ويحد من تناول الأطعمة مثل الحلويات والمخبوزات واللحوم والأجبان والأطعمة المقلية.

نصائح للاستفادة القصوى من حمية «مايند»
ويقدم الدكتور ياسين عدة نصائح لتحقيق الاستفادة القصوى من حمية «مايند» الغذائية للوقاية من مرض الخرف، أهمها الانخراط في نشاط بدني بسيط لكن بشكل منتظم.

كما أوصى بالحصول على قسط كاف من النوم الجيد يوميا، لا يقل عن سبع ساعات من النوم يوميا، والابتعاد عن شرب الكحوليات، والحرص على الأنشطة الاجتماعية.

ويؤكد أيضا أهمية السيطرة على الحالات المرضية المزمنة مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.
 
وقال: «ندرك أن هناك تداخلا وعلاقة وثيقة بين الحمية الغذائية، ونمط الحياة الصحي، يجب علينا النظر إلى الصورة كاملة. الطعام والتغذية أمران مهمان لكن يجب أن يكونا في إطار نمط حياة صحي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة تربط حبوب «ميرك» المضادة لـ«كوفيد-19» بتطور الفيروس
دراسة تربط حبوب «ميرك» المضادة لـ«كوفيد-19» بتطور الفيروس
اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر
اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدنمارك تعتذر لآلاف المعوقين ضحايا سوء المعاملة في مراكز الرعاية المتخصصة
الدنمارك تعتذر لآلاف المعوقين ضحايا سوء المعاملة في مراكز ......
دراسة جديدة تؤكد فاعلية مكملات الزنجبيل في علاج أمراض المناعة الذاتية
دراسة جديدة تؤكد فاعلية مكملات الزنجبيل في علاج أمراض ......
اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر
اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر...
لابتكاره علاجا للسرطان.. طبيب كندي - فرنسي ينال «أوسكار العلوم»
لابتكاره علاجا للسرطان.. طبيب كندي - فرنسي ينال «أوسكار ......
«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض
«غوغل» تبتكر أداة تتنبأ بالأمراض...
المزيد
حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟
حمية «مايند» الغذائية.. كيف تحمي المخ من الخرف؟...
نوبل الطب لعالمين توصلا إلي لقاحات فاعلة ضد «كوفيد-19»
نوبل الطب لعالمين توصلا إلي لقاحات فاعلة ضد «كوفيد-19»...
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي...
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما
علماء يطورون جهازا يعالج السرطان خلال 60 يوما...
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم...
المزيد