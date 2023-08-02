اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أثارت وفاة المدونة النباتية زانا سامسونوفا جدلًا موسعًا حول الاعتماد على الأنظمة الصحية الحادة، مثل تلك التي اعتمدت عليها المدونة الشابة.

إذ أثبتت الفحوصات أن وفاتها كانت نتيجة الجوع الحاد، وهي قد اعتمدت على حمية غذائية تعتمد على الفاكهة الاستوائية النيئة فقط.

وذكرت والدة سامسونوفا أنها اتبعت حمية غذائية قاسية خلال السنوات الماضية تعتمد على تناول الفاكهة الاستوائية والعصائر فقط، مضيفة أن وفاتها كانت نتيجة الإجهاد الشديد نتيجة اتباعها الحمية القاسية، بعد أن أصيبت في وقت سابق بعدوى تشبه الكوليرا.

وأثبتت الفحوص أن سامسونوفا، وهي مدونة شابة روسية (40 عامًا)، توفيت نتيجة الجوع الحاد. وكثيرًا ما روجت سامسونوفا للأطعمة النيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت معروفة لملايين المشاهدين على منصات «تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام».

4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين

دراسة تكشف: الألبان النباتية غير مغذية مقارنة بحليب الأبقار

مخاطر اتباع نظام غذائي نباتي

وتوضح خبيرة التغذية، أفني كاول، أن النظام الغذائي الذي اتبعته سامسونوفا يركز على تناول الأطعمة النيئة ذات الأساس النباتي فقط، بما في ذلك الفاكهة النيئة والخضراوات والحبوب والمكسرات غير المصنعة وغير المطبوخة، كما نقل موقع

«healthshots».

وأضافت أن هذا النوع من الحميات الغذائية قد يؤدي إلى نقص محتمل في بعض العناصر الغذائية المهمة، خاصة في فيتامين ب12 والحديد والكالسيوم وأحماض أوميغا3 الدهنية، والبروتين.

ويوجد فيتامين ب12 فقط في المنتجات الحيوانية أو الأطعمة المدعمة، ويمكن أن يسبب نقصه فقر الدم ومشاكل عصبية.

وتابعت أن الاعتماد على نظام نباتي نيئ يسبب عسر الهضم والانتفاخ وشعورًا دائمًا بعدم الراحة، وذلك بسبب المحتوى العالي من الألياف، ووجود مثبطات الإنزيم التي تعطل عمل الجهاز الهضمي.