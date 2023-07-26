دراسة تكشف: الألبان النباتية غير مغذية مقارنة بحليب الأبقار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

جذبت الألبان ذات الأساس النباتي كثيرًا من الانتباه في السنوات القليلة الماضية، وانتشرت بشكل موسع في عديد من الدول.

لكن دراسة جديدة، أجراها فريق بحثي من جامعة مينيسوتا الأميركية، كشفت أن الألبان ذات الأساس النباتي لا تحتوي على كمية المغذيات نفسها الموجودة في ألبان الأبقار.

الدراسة، المعروضة أمام المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للتغذية 2023، حللت المعلومات الغذائية في 237 منتجًا من منتجات الألبان البديلة، بما في ذلك ألبان اللوز والشوفان والأرز والصويا، ووجدت أن 12% منها فقط تحتوي على كميات من الكالسيوم وفيتامين (د) وبروتين قريبة من المستويات الموجودة في لبن الأبقار.

صُنع ما يقرب من ثلثي الحليب النباتي في الدراسة من اللوز أو الشوفان أو فول الصويا، وجرى تعزيز 170 منها بالكالسيوم وفيتامين د، مما يمنحها مستويات مماثلة لحليب البقر.

عادة يومية تدمر الكلى.. تجنبها

لماذا نعاني الصداع بعد تناول المثلجات؟

الألبان ذات الأساس النباتي تحتوي على عناصر غذائية أقل

لكن 38 (16%) فقط من الألبان النباتية كانت تحتوي على مستويات بروتين أكبر من أو تساوي 8 غرامات من البروتين لكل 240 مليلتر في حليب البقر، مع كون حليب الصويا والبازلاء هو الأكثر احتمالية لاحتوائه على مستويات أعلى من البروتين.

وغالبًا ما تحتوي الألبان النباتية على مكونات مضافة للاقتراب من طعم وقوام مشابه لحليب البقر، لهذا السبب يحتاج المستهلكون حقًا إلى التمعن ودراسة محتويات تلك الألبان للتأكد ما إذا كانت مناسبة.

لكن الفريق البحثي الأميركي لفت إلى أن الألبان ذات الأساس النباتي يمكن أن تكون مفيدة لمن يعاني من حساسة اللاكتوز.