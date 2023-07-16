لماذا نعاني الصداع بعد تناول المثلجات؟

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

المثلجات أو «الآيس كريم» من الحلوى التي نفضلها جميعا، سواء في فصل الصيف أو الشتاء، لأنها تساعد في الشعور بالانتعاش مع ارتفاع درجات الحرارة، وخلال الشتاء كذلك.

لكن تناول المثلجات عادة ما يصاحبه شعور مفاجئ بالصدام لبعض دقائق، وهي ظاهرة تعرف بـ«تجمد المخ»، كما نقل موقع « Healthshots».

قد يعرف الكثيرون هذه الظاهرة على أنها تجميد في الدماغ. ومن الناحية الفنية، هي تحفيز بارد للمخ يستمر فترة وجيزة، وتحدث بعد تناول الأطعمة الباردة أو شرب المشروبات مثل المثلجات أو المشروبات المجمدة، إذ يبدأ الألم بعد ثوانٍ قليلة من التناول السريع لمشروب بارد، ويبلغ ذروته خلال 30 إلى 60 ثانية.

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أسباب الشعور بالصداع عند تناول المثلجات

تحدث ظاهرة «تجميد المخ»، التي تؤدي إلى الشعور بالصداع، نتيجة التغير السريع في بناء الأوعية الدموية بالفم والجزء الأمامي من المخ، حيث إن تلك العملية تحفز إشارات الألم في المخ، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع. لكن هذا الحافز موقت، ولا يمثل خطورة كبيرة على المخ، ولا يلزم تناول علاج في هذه الحالة.

ويمكن إيقاف هذا الصداع الناتج من تناول المثلجات عبر تبريد الفم ومناطق التذوق داخله، وذلك عن طريق أن يضغط اللسان على سقف الفم أو شرب مشروب دافئ. وإذا كنت ترغب في منع صداع الآيس كريم في المستقبل فتأكد من تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة ببطء.