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الماء ليس المشروب الأمثل لترطيب الجسم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 15 يوليو 2023, 12:07 مساء
الماء ليس المشروب الأمثل لترطيب الجسم
كوب من الماء. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجدت دراسة أوروبية حديثة أن الماء ليس المشروب الأفضل لترطيب الجسم. ولاحظت أن المشروبات التي تحتوي على نسبة قليلة من السكريات أو البروتين لها تأثير أفضل في الحفاظ على ترطيب الجسم مدة أطول.

وأرجعت الدراسة، التي أعدها فريق من جامعة سانت أندروز في إسكتلندا، ذلك إلى الطريقة التي يتفاعل بها الجسم مع المشروبات بشكل عام، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

وقال قائد الفريق البحثي الدكتور في كلية الطب بجامعة سانت أندروز رونالد مواغان: «الطريقة التي يتفاعل بها الجسم تختلف من كل مشروب لآخر، وهناك أيضا عامل حجم المشروب نفسه. كلما كنت أسرع في تناول المشروب تخلصت منه المعدة بشكل أسرع، ويجرى امتصاصه في مجرى الدم بشكل أسرع».

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اللبن أفضل من الماء لترطيب الجسم
العامل الآخر الذي يؤثر على ترطيب الجسم هو العناصر الغذائية التي يحتوي عليها المشروب نفسه. على سبيل المثال، وُجد أن الحليب أكثر ترطيبا من الماء العادي، لأنه يحتوي على سكر اللاكتوز وبعض البروتينات وبعض الدهون، وكلها تساعد في إبطاء إفراغ السوائل من المعدة، والحفاظ على الترطيب فترة أطول.

كما يحتوي اللبن على الصوديوم الذي يعمل كأسفنجة لامتصاص وحبس الماء في الجسم فترة أطول.

وأكدت الدراسة كذلك أن المشروبات التي تحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم تسهم بشكل أفضل في ترطيب الجسم. كما أن السعرات الحرارية تبطئ عملية التخلص من المشروبات في المعدة.

لكنها تحذر، في الوقت نفسه، من الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على كميات مرتفعة من السكر، موضحة أن تلك المشروبات فور وصولها إلى الأمعاء الدقيقة يقل تركيزها من السكريات في عملية تسمى «التناضح»، وهي عملية تسحب الماء من الجسم إلى الأمعاء، لتقليل تركيز السكريات.

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