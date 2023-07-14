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تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 01:33 مساء
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف، 24 فبراير 2020، (ا ف ب)
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أعلنت جهتان مرتبطتان بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن محلى «الأسبارتام» «مادة مسرطنة محتملة»، لكنه يظل آمنا عند استهلاكه عند المستويات المتفق عليها بالفعل.

«الأسبارتام» أحد أكثر المحليات شهرة في العالم
وبحسب وكالة «فرانس برس» جاء الإعلان بناء على قراري لجنتين مختلفتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية كانت إحداهما تنظر في وجود أدلة على أن المادة تشكل خطرا محتملا، والأخرى تقيم مقدار الخطر الفعلي الذي تشكله هذه المادة على الحياة. ويذكر أن الأسبارتام أحد أكثر المحليات شهرة في العالم، ويستخدم في كثير من المنتجات التي تعد صديقة للحميات الغذائية.

وخلال مؤتمر صحفي قبيل الإعلان، حاول فرانشيسكو برانكا رئيس قسم التغذية في منظمة الصحة العالمية، مساعدة المستهلكين على فهم الإعلانين اللذين قد يبدوان متضاربين، لا سيما لأولئك الذين يبحثون عن محليات الصناعية لتجنب السكر.

«الماء بدلا من المشروبات الغازية»
وأفاد برانكا «إذا كان المستهلكون بصدد اتخاذ قرار بشأن تناول الكولا بالمحليات أو تناول الكولا بالسكر، أعتقد أنه يجب وضع خيار ثالث في الاعتبار.. وهو شرب الماء بدلا من ذلك».

وأوضحت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التي مقرها ليون في أول إعلان لها عن المادة في وقت مبكر الجمعة أن الأسبارتام «مادة مسرطنة محتملة».

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يعني هذا التصنيف أن هناك أدلة محدودة على أن مادة ما يمكن أن تسبب السرطان. لكنه لا يأخذ في الاعتبار المقدار الذي يحتاجه الشخص ليكون في خطر، وهو ما تنظر فيه لجنة منفصلة، وهي لجنة الخبراء المشتركة للمواد المضافة إلى الأغذية، التي مقرها جنيف، والتي تشترك فيها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

توصية بالحفاظ على مستويات استهلاك «الأسبارتام»
بعد إجراء مراجعة شاملة خاصة بها، قالت اللجنة الجمعة إنها ليست لديها دليل مقنع على الضرر الناجم عن «الأسبارتام»، وواصلت التوصية بالحفاظ على مستويات استهلاك من «الأسبارتام» أقل من 40 مليغرام لكل كيلوغرام من الوزن في اليوم.

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