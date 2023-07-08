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أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 08 يوليو 2023, 12:47 مساء
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
أشعة سينية تظهر ورم سرطاني في المخ. (جريدة ذا غارديان البريطانية)
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توصلت دراسة أميركية حديثة إلى استخدام أداة تعمل بالذكاء الصناعي في علاج الأوام السرطانية بالمخ، وبشكل خاص الأورام الدبقية.

ووجد الباحثون في علم الأعصاب صعوبة لعقود طويلة في فهم الأورام الدبقية، وهو مفهوم واسع يشمل أورام المخ الشائعة، كما نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية.

وقال الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية، كون هسينج يو: «الأنواع المختلفة من الأورام الدبقية تتطلب أنواعا مختلفة من الجراحات»، مضيفا: «لإزالة هذا النوع من الورم دون تدمير المنطقة المحيطة من أنسجة المخ، يحتاج الطبيب الجراح إلى كم هائل من المعلومات قبل بدء العملية».

وأوضح يو: «تتطلب تحليل تلك البيانات 10 – 15 دقيقة. تكون جمجمة المريض مفتوحة في غضون ذلك، وهي عملية ليست دقيقة بالكامل».

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التعلم الآلي في علاج الأورام السرطانية بالمخ
لهذا، وجد يو وفريقه من الباحثين أن «التعلم الآلي»، وهو أحد فروع الذكاء الصناعي، حيث تتعلم الآلات الأنماط المختلفة دون تعليمات مباشرة من المبرمج، يمكنه القيام بتحليل البيانات المطلوبة في عمليات الأورام الدبقية بشكل أسرع وأكثر دقة، ويمكن أن يقلل كذلك من الوقت الذي تستغرقه العمليات عادة.

في هذا الشأن، قال جراح الأعصاب في مستشفى ماساتشوستس العام الدكتور دان كاهيل: «دقة أداة التعلم الآلي الجديدة مثيرة للإعجاب. بالتأكيد أفضل بكثير من التقنيات التقليدية لتحليل التركيب الجزيئي للورم الدبقي».

كما يمكن للتعلم الآلي أن يوضح كيف يستخدم الأطباء الاختراقات الأخرى في علاج سرطان الدماغ، إذ تتضمن إحدى الطرق الأكثر موثوقية لعلاج الأورام الدبقية إدخال أدوية قاتلة للورم مباشرة في الدماغ خلال الجراحة.

ويعتقد الباحثون المشاركون في الدراسة أن تلك التقنية يمكن أن تساعد في تحديد مدى اجتياح الورم جزء معين من المخ، ومن ثم مساعدة الأطباء بسرعة وثقة في اتخاذ القرار حقن الأدوية.

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