«ميتا» تكشف تطبيق «Threads» الجديد المنافس لـ«تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد شركة «ميتا» العالمية لإطلاق تطبيق جديد للتواصل الاجتماعي سيكون منافسا قويا لتطبيق «تويتر»، يحمل اسم «Threads».

وعلى الأرجح سينطلق التطبيق الجديد الأسبوع المقبل، كما نقلت مجلة «إل بايس» الإسبانية. وهو تطبيق للمحادثات يعتمد على المراسلة، سيكون متصل بتطبيق «إنستغرام».

وسيكون متاحا لمستخدمي تطبيق «إنستغرام» الإبقاء على أسماء حساباتهم الشخصية، واتباع الحسابات نفسها على تطبيق «Threads» الجديد.

وردا على هذا الإعلان، علق مؤسس تطبيق «تويتر»، جاك دورسي، في تغريدة متهكما: «نحن نملك كل الخيوط»، إلى جانب صورة تظهر الجزء الخاص بالخصوصية في تطبيق «Threads» تكشف المعلومات الشخصية التي يسمح التطبيق بجمعها من المستخدمين.

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منافس قوي لـ«تويتر»

ويبدو أن «Threads» سيكون منافسا جديدا لتطبيق «تويتر»، الذي يمر بفترة عصيبة بعد انتقال ملكيته إلى الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك، في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وأدخل «تويتر» بعض التعديلات المثيرة للجدل أخيرا، كان أبرزها تقييد الولوج إلى «تويت ديك»، إذ تتطلب من المستخدمين توثيق الحسابات أولا ودفع بعض الرسوم قبل استخدام الخدمة، وهو تغيير يستهدف زيادة العائدات المالية للتطبيق.

وخدمة «تويت ديك» من الخدمات المعروفة بين الشركات والمؤسسات الإخبارية، لأنها تسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة في آن واحد.