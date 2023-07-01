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إيلون ماسك يضع 3 قيود جديدة لمستخدمي «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 10:00 مساء
إيلون ماسك يضع 3 قيود جديدة لمستخدمي «تويتر»
الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» الملياردير إيلون ماسك. (أرشيفية: الإنترنت)
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وضع الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» الملياردير إيلون ماسك، ثلاثة قيود جديدة لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وجاءت هذه القيود بعد أن تعرض «تويتر»، اليوم السبت، لخلل فني، حيث أبلغ مستخدمو الموقع عن مشكلات فنية، منها أنهم لا يستطيعون تصفح تغريدات المغردين الذين يتابعونهم.

وشملت القيود الجديدة أن «الحسابات الموثقة تقتصر على قراءة 6000 منشور في اليوم.»، أما «الحسابات التي لم يجرِ التحقق منها تقتصر على قراءة 600 منشور في اليوم»، بينما «الحسابات الجديدة التي لم يجرِ التحقق منها تقرأ حتى 300 منشور في اليوم»، وفقًا لتغريدة نشرها إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي.

وواجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشكلات في الدخول إلى حساباتهم على الشبكة، اليوم السبت، في دول كثيرة من العالم، واشتكى عدد من المستخدمين من توقف الاتصال بالصفحة الرئيسية، بالإضافة لعدم قدرة البعض على تشغيل التطبيق على هواتفهم، وعدم ظهور التغريدات.

وأجرى موقع «تويتر» الذي لم يعلق على الفور على أحدث عقبة تقنية، عددًا من التحديثات المهمة على موقعه على الويب وتطبيقه بموجب ملكيته الجديدة، وأصدر موقع التواصل الشهير أمس تحديثًا يهدف إلى منع أي شخص غير مسجل أو مسجل الدخول إلى نظامه الأساسي من مشاهدة التغريدات.

تغريدة نشرها إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي اليوم السبت 1 يوليو 2023. (تويتر)
تغريدة نشرها إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي اليوم السبت 1 يوليو 2023. (تويتر)
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