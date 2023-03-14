مواد غذائية تحفز تطور سرطان الأمعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يعد سرطان الأمعاء مصطلحا عاما لوصف السرطان، الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة وأحيانا في الدقيقة اعتمادا على المكان الذي ينطلق منه السرطان.

لكن يعد سرطان الأمعاء الدقيقة أكثر ندرة من الغليظة، ويطلق عليه أحيانا سرطان القولون أو المستقيم، حسب «ويب طب».

أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، إخصائي الأورام أن النقانق المدخنة والبسكويت والكحول تسهم في تطور سرطان الأمعاء، وفق «روسيا اليوم».

- هذا الشعور قد يدل على الإصابة بسرطان الأمعاء

ويشير الإخصائي في حديث لجريدة «إزفيستيا» إلى أن أكثر المنتجات ضررا هي النقانق المدخنة. وعموما اللحوم الحمراء نفسها وفقا لتصنيف المنتجات المسببة للسرطان من المرجح أنها تحفز تطور السرطان لدى (المجموعة 2А) لذلك ينصح الأطباء بتناولها مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة تحضير اللحوم

ووفقا له، لطريقة تحضير اللحوم أهمية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط بمعالجتها حراريا إلى تكون مواد مسرطنة إضافية، وأخطرها في هذه الحالة هي اللحوم المدخنة. لذلك إذا أخذنا بالاعتبار ما مذكور أعلاه يتضح أن النقانق المدخنة هي الأخطر من حيث الإصابة بالسرطان.

ويقول: «إذا كان الشخص يتناول في اليوم 50 غراما من النقانق والصوص والمنتجات المشابهة الأخرى، فإن خطر إصابته بسرطان القولون يزداد بنسبة 18%».

سمك الصابوغة المعلب

ويضيف بأن الإفراط بتناول منتجات أخرى مثل سمك الصابوغة المعلب (Sprattus) والبسكويت والكحول والصلصات والفشار والخضروات والفواكه المعلبة والمحليات الصناعية والأطعمة المعدلة وراثيا، جميعها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بما فيها سرطان الأمعاء.

ويقول: «يتفق عديد الخبراء على أن حمية البحر الأبيض المتوسط هي أفضل خيار للتغذية لأنها غنية بالخضروات.