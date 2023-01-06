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اكتشاف أضرار «بديل السكر» على صحة الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 10:38 صباحا
اكتشاف أضرار «بديل السكر» على صحة الإنسان
دراسة تكشف أضرار «الأسبارتام» بديل السكر (الإنترنت)
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يستخدم الملايين حول العالم بدائل السكر الطبيعي، كجزء من الحمية الغذائية أو لأسباب صحية تتعلق بمرض السكري، وذلك بتوصية قديمة من الأطباء، غير أن استخدامه قد يسبب مشاكل لبعض الأفراد، حسب الباحثين.

وارتبط المحلي الغذائي بالعديد من المخاطر الصحية في سلسلة من الدراسات المختلفة، ففي أحدث اكتشافات علمية، تبين أن «الأسبارتام» يغير بنية الدماغ، ويؤهله للاضطرابات العقلية، مثل القلق، وفق «روسيا اليوم».

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ووجدت النتائج المنشورة في مجلة «PNAS»، أن المُحلي المشهور ينتج أعراضا تشبه القلق في أدمغة الفئران. وتوصل الباحثون في جامعة ولاية فلوريدا إلى أن السلوك ناجم عن التغيرات اللاجينية، التي تظهر في اللوزة الدماغية.

والأمر الأكثر إثارة للقلق حتى الآن، هو حقيقة أن التغييرات في بنية الدماغ استمرت لما يصل إلى جيلين لاحقين.

ويذكر الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء، على الحاجة إلى متابعة البحث في الصلة بين الأسبارتام والقلق لدى البشر.

الأبحاث السابقة
وتتوافق النتائج مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن الأشخاص الذين يستهلكون مستويات عالية من الأسبارتام هم أكثر عرضة للإبلاغ عن القلق من أولئك الذين يستهلكون مستويات أقل.

إضافة إلى ذلك، وجدت دراسة نُشرت في وقت سابق من هذا العام في «British Medical Journal»، وجود صلة بين الحلويات المصنعة وأمراض الدورة الدموية. وكشفت أن تناولها بانتظام يرتبط بزيادة بنسبة 9% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المنتجات الغذائية
وتُستخدم المادة المضافة في آلاف المشروبات والمنتجات الغذائية على مستوى العالم، لذلك ركز قدر كبير من الأبحاث على تقييم سلامتها وآثارها.

وتضمنت بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالمُحليات الصداع والسرطان والدوخة، لكن الأبحاث التي تدعم هذه الادعاءات ما تزال غير حاسمة.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية: «من المعروف أن السكر المضاف له تأثير ضار على صحتنا، لا سيما لأن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ما قد يضر بالقلب والدورة الدموية. وقد أدى ذلك إلى استخدام المحليات الصناعية كبديل منخفض للسكر في العديد من الأطعمة والمشروبات».

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